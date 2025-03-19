股市暴跌+信貸緊縮 Fed左右為難 憂降息加速通膨

消費支出放緩加劇經濟擔憂，但關稅又可能推升通膨，聯準會陷入兩難。（路透）

股市暴跌和信貸緊縮的跡象可能使聯準會 本周的工作更加困難，因為聯準會決策者試圖衡量隨著家庭淨資產的潛在打擊和獲得貸款 的難度加大，消費支出是否會受到影響。

2月零售銷售數據弱於預期。一些經濟學家認為，餐廳用餐等可選類別的支出放緩顯示，所有消費者、不僅僅是低收入家庭，都開始減少採購。

花旗分析師寫道：「過去幾個月，餐廳銷售額一直在3個月平均水平以上橫向下滑。」「這可能代表服務消費普遍疲軟。其他非必需品類別如家具、體育用品和服裝表現也較弱，」

消費者支出放緩可能加劇聯準會對經濟成長的擔憂，並使其更傾向於降息。但川普 貿易政策的波動可能導致物價上漲，這使得聯準會官員面臨經濟疲軟和通膨加速上升的潛在困境。

亞特蘭大Fed的GDPNow追蹤系統在零售銷售數據公布後更新，估計第1季消費者支出可能僅成長0.4%，而先前估計為成長1.1%。

最近股價暴跌使本來就複雜的形勢雪上加霜，市值蒸發近6兆元，散戶和機構投資人以及家庭退休帳戶均受到了打擊。

但總體而言，股價和金融市場會影響整體經濟的趨勢；最近幾周的跡象顯示信貸條件正在收緊。

銀行貸款成長放緩，低評級公司債券殖利率上升。聯準會金融狀況指數在過去兩個月略有收緊。

紐約Fed最近的調查顯示，消費者對於信貸可用性的前景較為悲觀，貸款拒絕率一直在上升。

對於美國經濟的主要引擎消費者支出而言，如果較富裕的個人在近期的支出抵消了較不富裕家庭支出減少的影響之後變得謹慎，那麼經濟成長可能會受到打擊。

經濟學家對於所謂的「財富效應」的重要性程度存在分歧，許多人認為失業率和收入數據比家庭整體淨值指標更能預測消費。

但近期下滑速度以及對川普政府在當前貿易戰中的最終戰略的不確定性，已開始打擊消費者和企業信心，一些分析師表示，信心可能隨之回落。