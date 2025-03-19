美獨立屋建案2月強勁反彈 但關稅、勞力短缺威脅復甦

美國獨戶住宅建築在2月大幅反彈，但關稅 和勞動力短缺導致的建築成本上升威脅到復甦。

美國商務部人口普查局表示，占美國住宅建築大宗的獨棟住宅開工量上月經季節性調整後的年率達到110.8萬套，年增11.4%。1月數據經過修正後顯示，房屋開工量由先前報告的99.5萬套下修至99.3萬套。

美國總統川普 本月對來自加拿大和墨西哥的大部分商品徵收25%的關稅，此舉將使美國對加拿大木材的關稅升至近40%，隨後又暫停徵收。但針對中國商品的關稅已提高至20%，對鋼鐵和鋁的徵稅已於本月生效。

17日的一項調查顯示，全美住宅建築商協會(NAHB)的富國銀行住房市場指數3月跌至7個月來最低點，建商表示「繼續面臨建築材料成本上漲的問題，而關稅問題又加劇了這一問題」，還指出「其他供應方面的挑戰包括勞動力和地塊短缺」。

業界也傳聞，隨著川普政府嚴厲打擊非法移民 ，一些工人們因擔心被驅逐出境而拒絕到工地上班。

美國進步中心2021年估計，無證移民占建築勞動力的23%。

由於新建房屋庫存處於2007年12月以來的最低水平，建築商可能沒有動力在獨戶住宅項目上開闢新天地。

2月單戶住宅建築許可證數量下降0.2%至99.2萬套。