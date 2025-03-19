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Fed傳聲筒：聯準會將保持觀望 未來若降息恐非原本理由

美股最錢線／連漲2天後 拋售恐將持續

財經新聞組／綜合報導

史坦普500指數在不到一個月時間內下跌逾10%後，已連續兩個交易日上漲。但許多華爾街人士並不認為近期上漲3%就代表已明顯觸底。

德意志銀行首席策略師查達(Bankhim Chadha)在報告中寫道：「我們認為美股的拋售還將持續下去。」

圍繞川普總統政策的不確定性日益增加，這些政策可能影響疲軟的經濟成長前景，以及對令人失望的人工智慧熱潮擔憂。過去一周，幾乎沒有證據顯示這些擔憂被誇大了。

換句話說，除了一些股票比一個月前史指創下新高時「便宜」之外，並沒有太多令人信服的證明來說服上周沒有進場的投資人現在大舉買入。

大量調查數據都表達對關稅可能影響消費者和企業支出的擔憂。但還沒有足夠的硬數據來讓故事更加完整，例如消費者支出數據大幅下降、勞動報告疲軟或大量獲利預期調降。

RBC Capital Markets美股策略主管卡爾瓦西納(Lori Calvasina)寫道：「這種氛圍讓我們理解為何股市受到如此嚴重的打擊，以及為何人們對經濟走向的擔憂正在加劇。」「但這種情緒並沒有發出明確的信號，即使史指從歷史高點下跌10%，是否仍然會出現反向買入機會。」

需要明確的是，即使策略師調降史指的年底目標，但許多人仍預計指數將在今年某個時候反彈；他們目前只是還沒看到推動漲勢的催化劑。

從具體層面來看，圍繞關稅的迫在眉睫問題仍是對企業獲利造成多大影響。到目前為止，已有跡象顯現。例如：達美航空警告，由於「宏觀不確定性」導致國內需求疲軟，其獲利增幅將低於最初的預期。但要全面了解企業對當前環境的感受還需要近一個月的時間。第1季財報將於4月11日展開。

19日的聯準會會議也可能成為市場催化劑，投資人正在尋找更多關於今年是否會降息的線索。

關稅 美股 華爾街

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