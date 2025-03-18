我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

與川普為友後大逆轉 馬斯克X平台 估值重返440億

黃仁勳GTC演講說了什麼？九大重點一次看

與川普為友後大逆轉 馬斯克X平台 估值強勢重返440億美元

編譯季晶晶／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
隨著馬斯克（左）與美國總統川普建立起好交情，他旗下社群平台X的估值由去年9月時的還不到100億美元，飆升至440億美元。(美聯社)
隨著馬斯克（左）與美國總統川普建立起好交情，他旗下社群平台X的估值由去年9月時的還不到100億美元，飆升至440億美元。(美聯社)

社群媒體網站X的估值飆升，重返億萬富豪馬斯克2022年收購該平台時支付的價格440億美元，遠高於去年9月時的100億美元不到，此事凸顯出馬斯克成為美國總統川普的堅定盟友以來，該公司命運急轉彎。

金融時報引述知情人士報導，在本月稍早的一筆股權轉手交易，X的估值是440億美元。

X還在進行新一輪的融資，目標是出售新股籌集大約20億美元，以償還馬斯克兩年多前為了收購該平台而同意承擔的10億美元次級債。

馬斯克接掌X後放寬審查，造成大量廣告商出走。富達投資（Fidelity Investments）去年9月下旬披露的X估值低於100億美元。

估值再次站上440億美元，代表馬斯克和投資人，包括Andreessen Horowitz、紅杉資本、8VC、Goanna Capital和富達投資，財富反彈。這將有助於為即將到來的新一輪融資定價。

馬斯克收購後，X的營收下滑，但知情人士說，該公司2024年的稅前息前折舊攤銷前獲利（EBITDA）約12億美元，大致持平於馬斯克入主之前。

瞭解X財務狀況的人士說，有跡象表明馬斯克削減成本的計畫正在奏效，營收持續改善。但另一人指出，EBITDA經「大幅調整」。

隨著馬斯克和川普建立起堅定的盟友情誼，包括亞馬遜在內的集團最近都增加了在X的行銷支出。

而X努力多元化，除了廣告之外，力爭新的營收來源，要成為馬斯克說的「無所不包的應用程式」。

執行長雅克里諾1月宣布，X將在今年稍晚推出點對點支付服務的數位錢包X Money，Visa是第一個合作夥伴。X還與xAI合作，17日為premium訂戶推出最新版本的AI聊天機器人Grok 3。X打算利用xAI的AI技術來促銷廣告和產品。

馬斯克 AI 川普

上一則

負面消息多 火紅一時的俄貨商品館打折撤場

下一則

金價再創新高 觸及3038美元 因烏克蘭和平談判油價回落

延伸閱讀

川普大砍國營媒體預算 前高官：中俄將趁虛而入

川普大砍國營媒體預算 前高官：中俄將趁虛而入
川普、普亭討論俄烏停火重要性 白宮簡報「下一步」

川普、普亭討論俄烏停火重要性 白宮簡報「下一步」
窗簾、雕像、壁飾都貼金 川普橢圓形辦公室變黃金展示間

窗簾、雕像、壁飾都貼金 川普橢圓形辦公室變黃金展示間
特斯拉車主頻遭攻擊 芝車主擬貼「不支持馬斯克」護車

特斯拉車主頻遭攻擊 芝車主擬貼「不支持馬斯克」護車

熱門新聞

美國時間調整為日光節約時間，時間前挪一小時。美聯社

美股超賣反彈、鋼鋁關稅…5經濟事不可不知

2025-03-09 19:40
截至2024年底為止，美國民眾401(k)帳戶平均存款為13萬1700元，是史上第二高紀錄，比十年之前增加了44%。（路透）

WSJ：401(k)帳戶縮水 投給川普的選民卻沒在怕

2025-03-12 08:19
美國股市再度遭逢重創，但巴菲特早已提醒投資人，要把壞消息當作最好的朋友。(美聯社)

巴菲特提醒投資人：壞消息為友 沒股價腰斬準備就別進場

2025-03-16 13:38
川普引發的市場混亂，導致公債殖利率不斷攀高，間接嘉惠房貸族。 美聯社

川普引發市場大亂 房貸族反而受惠

2025-03-13 13:39
英特爾公布，新任執行長陳立武將獲得價值6,900萬美元的薪酬方案。（美聯社）

上任迎大禮 英特爾新執行長陳立武薪酬曝光 未來最高可賺6900萬美元

2025-03-15 08:10
墨西哥首富史林去年7月在墨國首都墨西哥市一場會議中發言。路透

馬斯克轉發這則貼文 害公司丟天價訂單？

2025-03-17 11:54

超人氣

更多 >
社會安全局展開重大整頓 可能對17萬人停發社安金

社會安全局展開重大整頓 可能對17萬人停發社安金
每天喝3杯這飲料防失智 還能對抗心臟病、癌症

每天喝3杯這飲料防失智 還能對抗心臟病、癌症
直播／滯留太空9個月 NASA太空人重返地球

直播／滯留太空9個月 NASA太空人重返地球
房價+利率雙漲 聖荷西4口之家 年薪27萬仍買不起房

房價+利率雙漲 聖荷西4口之家 年薪27萬仍買不起房
中國在美國後院蓋軍民兩用太空觀測站計畫曝光後遭調查

中國在美國後院蓋軍民兩用太空觀測站計畫曝光後遭調查