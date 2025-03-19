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聯邦法官裁決阻馬斯克和DOGE關閉USAID 稱此舉恐違憲

Fed傳聲筒：聯準會將保持觀望 未來若降息恐非原本理由

財經簡訊

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投資人美股持股降幅創新高

美國商銀表示，由於全球經濟成長預期惡化，近幾周投資人對美國股票的持股大幅削減，降幅創歷史新高。基金經理人對美股的配置降至約23%，為2023年6月以來的最低水準。

策略師哈奈特在報告中寫道：「對全球成長前景的悲觀情緒對股市來說是個壞消息。」不過哈奈特表示，投資人情緒的快速下滑與美股調修正期的結束一致，不過只有在貿易戰和通膨擔憂緩解的情況下，史坦普500指數才會回升至6000點以上。

蘋果敗訴 在德面臨更嚴監管

經過多年圍繞蘋果公司市場地位的爭論，德國聯邦法院18日裁定，蘋果對一項監管評估的上訴失敗，這將使這家iPhone製造商在德國面臨更嚴格的控制。

聯邦法官支持德國卡特爾辦公室2023年將蘋果指定為「對跨市場競爭具有至關重要意義的公司」。因此蘋果與Google母公司Alphabet和Facebook母公司Meta一起，成為德國可能採取措施限制其主導地位的科技巨頭之一。蘋果的應用程式商店在歐洲面臨特別審查，監管機構對其收集的大量用戶行為數據表示擔憂。

西南航空收費 廉航反推免費

在西南航空開始對指定座位和托運行李收費後，邊疆航空(Frontier Airlines)採取了相反的做法。這家廉航公司表示，如果乘客在18日至24日期間預訂8月18日之前訂票搭機，就可以免費獲得包含指定座位和隨身行李的套餐。

對於5月28日至8月18日出發的航班，Frontier將提供免費托運行李。西南航空一周前宣布將從5月28日起取消長期以來允許乘客免費托運兩件行李的政策，讓搭機乘客感到意外。

好市多施壓陸供應商降價

《金融時報》引述兩家供應商的話報導，好市多批發正向中國大陸供應商施壓，要求降價以應對美國關稅。本月稍早，北京官員與沃爾瑪舉行會談，討論有關這家美國零售商要求中國供應商降價以抵消關稅影響的媒體報導。

好市多執行長瓦克里斯(Ron Vachris)在本月初的財報電話會議上表示，如果關稅導致價格大幅上漲，該公司將考慮調整其國際供應鏈。好市多美國市場約有三分之一銷售額來自進口產品，其中不到一半來自中國、墨西哥和加拿大。

好市多 德國 關稅

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