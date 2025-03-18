美消費低於預期 網購推升業績…2月零售額仍成長0.2%

2月零售銷售出現成長，讓市場鬆了一口氣。（路透）

2月消費者支出速度低於預期，但基本數據顯示，即使人們對經濟放緩和通膨上升的擔憂，但銷售額仍保持穩健成長。

根據美國商務部公布的初估數據，美國2月零售額較上月成長0.2%，優於前月下修後的下降1.2%，但低於《道瓊》預測的成長0.6%。若不包括汽車，增幅為0.3%，符合預期。

銷售數字根據季節性因素進行調整，但未根據通貨膨脹進行調整。根據勞工部 先前的報告，當月物價上漲0.2%，顯示支出與通膨同步。

而剔除非核心產業並直接計入國內生產毛額(GDP)計算的對照組則是成長1%，優於預期。

海軍聯邦信用合作社企業經濟學家佛里克表示：「雖然報告不算太好，但即使消費者對未來持悲觀態度，報告仍處於積極區間。」「但消費者支出的主要因素是消費者收入，而這個數字正在以良好的速度成長，並較1月出現令人印象深刻的增幅。」

網路消費推動了當月銷售額的成長，非實體零售商銷售額成長2.4%。醫療保健和個人護理增加了1.7%，而食品和飲料店增加了0.4%。

不利的一面是，酒吧和餐廳營業額下降1.5%；而由於油價 下跌，加油站營業額下降了1%。

整體銷售額年增3.1%，優於消費者物價指數(CPI)衡量的2.8%通膨率。

該報告的另一個悲觀資訊是對1月數據的大幅修正，最初報告為下降0.9%。

該報告發布的背景是人們對經濟成長的擔憂加劇，尤其是美國總統川普與美國主要貿易夥伴展開激烈的關稅 戰。經濟學家擔心關稅將推高通膨並拖累經濟成長。

個人理財網站NerdWallet資深經濟學家倫特(Elizabeth Renter)表示：「當消費者和企業無法對經濟的未來及其在其中地位做出明智的決定時，他們就會減少支出。」「目前，直接經濟政策和具有間接經濟影響的總體聯邦政策正在不斷變化，使得明智的決策變得困難。」