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美財長：白宮正防止一場金融危機 不保證經濟不衰退

編譯葉亭均／綜合報導
美國財政部長貝森特。（路透）
美國財政部長貝森特。（路透）

美國財政部長貝森特表示，白宮正致力於防止一場可能由過去幾年大規模政府支出引發的金融危機，但「不保證」不會出現經濟衰退。

貝森特16日在NBC的Meet the Press節目中表示，川普政府聚焦在防範一場金融危機。這場金融危機可能是過去幾年美國政府大規模支出造成的結果，「我能保證的是，原本可能會有一場金融危機。我研究、思考過了，如果我們一直維持在這樣的支出水準，那麼所有一切都是不可持續的。我們正在重新調整，要讓一切走在可持續發展的路上。」

被問到他是否能保證，川普在位期間經濟不會衰退，貝森特回答：「無法保證。誰能料到會爆發新冠疫情？」再問到「重新調整」是否會導致經濟衰退，貝森特說：「沒有道理會衰退。」他也說：「我們會有一段過渡期，不會有一場危機。」

美股史坦普500指數上周一度跌入修正區（下跌10％），因投資人擔心川普政府在關稅、移民以及削減聯邦政府支出等方面的政策衝擊經濟。貝森特重申，並不擔心股市近期走勢低迷。近來在美國政府重新調整經濟政策的同時，股市也蒸發了數兆美元市值。

曾經擔任避險基金經理人的貝森特表示：「我在投資圈打滾35年，我能告訴你，市場回檔修正是健康、正常的」；「我不擔心市場。從長期來看，如果我們實施良好的稅收政策、鬆綁監管並確保能源安全，市場將表現良好。」

貝森特強調：「我們正在落實的政策將讓可負擔生活成本的危機緩和、通膨降下來，而且當我們繼續前進，相信美國民眾將依循我們的道路前進。」貝森特接任財長前，執掌避險基金Key Square資本管理公司。

隨著美國總統川普擴大關稅政策範圍，消費者日益擔心額外關稅將推高物價。雖然通膨在上個月通膨降溫，但如果物價壓力持續上升，將導致家庭限縮非必要的採買。

貝森特在訪談中表示，「美國夢」並非是能否買到來自中國的便宜商品，家庭更關心的是能夠買得起房子，並看到子女過得比自己更好」。

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