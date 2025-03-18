美財長：白宮正防止一場金融危機 不保證經濟不衰退

美國財政部長貝森特。（路透）

美國財政部長貝森特表示，白宮 正致力於防止一場可能由過去幾年大規模政府支出引發的金融危機，但「不保證」不會出現經濟衰退。

貝森特16日在NBC的Meet the Press節目中表示，川普 政府聚焦在防範一場金融危機。這場金融危機可能是過去幾年美國政府大規模支出造成的結果，「我能保證的是，原本可能會有一場金融危機。我研究、思考過了，如果我們一直維持在這樣的支出水準，那麼所有一切都是不可持續的。我們正在重新調整，要讓一切走在可持續發展的路上。」

被問到他是否能保證，川普在位期間經濟不會衰退，貝森特回答：「無法保證。誰能料到會爆發新冠疫情？」再問到「重新調整」是否會導致經濟衰退，貝森特說：「沒有道理會衰退。」他也說：「我們會有一段過渡期，不會有一場危機。」

美股史坦普500指數上周一度跌入修正區（下跌10％），因投資人擔心川普政府在關稅 、移民以及削減聯邦政府支出等方面的政策衝擊經濟。貝森特重申，並不擔心股市近期走勢低迷。近來在美國政府重新調整經濟政策的同時，股市也蒸發了數兆美元市值。

曾經擔任避險基金經理人的貝森特表示：「我在投資圈打滾35年，我能告訴你，市場回檔修正是健康、正常的」；「我不擔心市場。從長期來看，如果我們實施良好的稅收政策、鬆綁監管並確保能源安全，市場將表現良好。」

貝森特強調：「我們正在落實的政策將讓可負擔生活成本的危機緩和、通膨降下來，而且當我們繼續前進，相信美國民眾將依循我們的道路前進。」貝森特接任財長前，執掌避險基金Key Square資本管理公司。

隨著美國總統川普擴大關稅政策範圍，消費者日益擔心額外關稅將推高物價。雖然通膨在上個月通膨降溫，但如果物價壓力持續上升，將導致家庭限縮非必要的採買。

貝森特在訪談中表示，「美國夢」並非是能否買到來自中國的便宜商品，家庭更關心的是能夠買得起房子，並看到子女過得比自己更好」。