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原NASA科學家網紅 評測光達優於特斯拉自駕 Luminar飆漲

編譯劉忠勇／綜合外電
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Luminar 執行長Austin Russel。(美聯社)
Luminar 執行長Austin Russel。(美聯社)

Luminar 周一(17日)股價大漲，原美國太空總署（NASA）科學家羅柏（Mark Rober）在YouTube發布測試影片，試駕搭載該公司光達（Lidar）技術公司的車輛，並表示表現優於特斯拉（Tesla）Autopilot自動駕駛系統。

這支影片3月15日上傳至YouTube，已吸引超過1100萬次觀看。科學家羅柏（Mark Rober）在影片中進行6項測試，對比Luminar的光達技術與特斯拉的自駕系統。他指出，特斯拉僅依靠「簡單攝影機」與影像處理來導航。

受影片影響，Luminar股價周一飆漲27%，創逾兩個月來最大單日漲幅；特斯拉股價大跌4.8%。

羅柏曾任職於NASA和蘋果，目前經營擁有逾6500萬訂閱的YouTube頻道，他在影片中強調，Luminar提供測試車輛，但他未收取任何報酬，此影片並非業配。

Luminar的X和LinkedIn官方帳號3月15日發布影片連結，進一步擴大影響力。

光達技術透過發射雷射脈衝，測量光束反射回來所需時間，進而計算物體距離，並構建3D環境地圖，在自動駕駛領域具有關鍵作用。

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