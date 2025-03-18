蘋果1月中國出貨量年減21%

根據中國政府所屬研究公司的數據，1月蘋果公司iPhone等外國品牌智慧型手機中國出貨量年減21%。根據中國資訊通信研究院的數據計算，當月外國品牌手機中國出貨量從去年同期的554.2萬支下降至439.8萬支。身為中國智慧型手機市場上最大的外資手機製造商，蘋果的表現對於中國整體外資品牌手機出貨量數據有著舉足輕重的作用。中國資訊通信研究院的數據顯示，1月中國手機整體銷售量為2724萬支，較去年同期下降14.3%。

英特爾新CEO大舉重整業務

兩位了解陳立武想法的人士表示，這位英特爾新任執行長考慮在18日重返公司之前，對晶片製造方法和人工智慧(AI)策略進行重大改變，以期全面重振這家陷入困境的科技巨頭。最新的發展軌跡包括重組公司的AI方針和裁員，以解決陳立武認為的行動遲緩和臃腫的中層管理層問題。消息人士表示，重組公司的製造業務是核心任務之一。知情人士透露，短期內，陳立武的目標是透過積極吸引新客戶來提高其製造部門英特爾代工廠的業績。

特斯拉 在中國推FSD試用1月

特斯拉在中文官網上表示，將於3月17日至4月16日在中國推出全自動駕駛(FSD)服務的免費試用。特斯拉在給用戶的聲明中表示，此次限時試用適用於汽車配備了相容輔助駕駛硬體和軟體以及最新版本導航地圖的中國用戶。FSD是一套利用生成式人工智慧(AI)開發的駕駛輔助技術，用於應對更複雜的交通狀況。特斯拉計劃今年全面推出FSD，並正在與中國科技巨頭百度合作以提高該系統的效能。

Klarna為沃爾瑪 獨家提供貸款

《CNBC》報導，瑞典金融科技公司Klarna 將成為沃爾瑪「先買後付」(BNPL)貸款的獨家提供商，從競爭對手Affirm手中奪得令人垂涎的合作夥伴關係。知情人士透露，剛揭露在美國上市意願的Klarna將透過沃爾瑪控股的金融科技新創公司OnePay向沃爾瑪實體店和網路客戶提供貸款。OnePay本月將其品牌名稱從One更新為新名稱，並將透過其應用程式處理用戶體驗；而Klarna將對期限為3個月至36個月的貸款做出承保決定，年利率為10%至36%。