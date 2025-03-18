我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

甘迺迪遇刺2%祕密文件曝 川普劇透：無刪減版「非常有趣」

宏都拉斯客機起飛幾秒後墜海 7罹難10獲救 乘客1美公民

財經簡訊

財經新聞組／整理

蘋果1月中國出貨量年減21%

根據中國政府所屬研究公司的數據，1月蘋果公司iPhone等外國品牌智慧型手機中國出貨量年減21%。根據中國資訊通信研究院的數據計算，當月外國品牌手機中國出貨量從去年同期的554.2萬支下降至439.8萬支。身為中國智慧型手機市場上最大的外資手機製造商，蘋果的表現對於中國整體外資品牌手機出貨量數據有著舉足輕重的作用。中國資訊通信研究院的數據顯示，1月中國手機整體銷售量為2724萬支，較去年同期下降14.3%。

英特爾新CEO大舉重整業務

兩位了解陳立武想法的人士表示，這位英特爾新任執行長考慮在18日重返公司之前，對晶片製造方法和人工智慧(AI)策略進行重大改變，以期全面重振這家陷入困境的科技巨頭。最新的發展軌跡包括重組公司的AI方針和裁員，以解決陳立武認為的行動遲緩和臃腫的中層管理層問題。消息人士表示，重組公司的製造業務是核心任務之一。知情人士透露，短期內，陳立武的目標是透過積極吸引新客戶來提高其製造部門英特爾代工廠的業績。

特斯拉在中國推FSD試用1月

特斯拉在中文官網上表示，將於3月17日至4月16日在中國推出全自動駕駛(FSD)服務的免費試用。特斯拉在給用戶的聲明中表示，此次限時試用適用於汽車配備了相容輔助駕駛硬體和軟體以及最新版本導航地圖的中國用戶。FSD是一套利用生成式人工智慧(AI)開發的駕駛輔助技術，用於應對更複雜的交通狀況。特斯拉計劃今年全面推出FSD，並正在與中國科技巨頭百度合作以提高該系統的效能。

Klarna為沃爾瑪獨家提供貸款

《CNBC》報導，瑞典金融科技公司Klarna 將成為沃爾瑪「先買後付」(BNPL)貸款的獨家提供商，從競爭對手Affirm手中奪得令人垂涎的合作夥伴關係。知情人士透露，剛揭露在美國上市意願的Klarna將透過沃爾瑪控股的金融科技新創公司OnePay向沃爾瑪實體店和網路客戶提供貸款。OnePay本月將其品牌名稱從One更新為新名稱，並將透過其應用程式處理用戶體驗；而Klarna將對期限為3個月至36個月的貸款做出承保決定，年利率為10%至36%。

特斯拉 貸款 沃爾瑪

上一則

快時尚Forever 21二度聲請破產 美零售店恐清算拍賣

下一則

川普揚言徵歐洲25%關稅 衝擊9.5兆美元雙方貿易

延伸閱讀

頻遭謾罵攻擊 特斯拉車主冤喊：車不代表政治立場

頻遭謾罵攻擊 特斯拉車主冤喊：車不代表政治立場
陳立武傳大幅調整晶片製造和AI戰略 盼率英特爾東山再起

陳立武傳大幅調整晶片製造和AI戰略 盼率英特爾東山再起
零售數據料不影響Fed決策 美股早盤小漲 英特爾漲逾5%

零售數據料不影響Fed決策 美股早盤小漲 英特爾漲逾5%
英特爾衝刺液冷技術 揪台廠攻散熱商機

英特爾衝刺液冷技術 揪台廠攻散熱商機

熱門新聞

美國時間調整為日光節約時間，時間前挪一小時。美聯社

美股超賣反彈、鋼鋁關稅…5經濟事不可不知

2025-03-09 19:40
持續3周的市場拋售潮進一步加劇，投資人擔心關稅政策的不確定性將導致經濟陷入衰退。特斯拉暴跌15.43%，為2020年以來最大單日跌幅。(歐新社)

特斯拉單日狂瀉15% 馬斯克坦承事業有「大困難」

2025-03-10 19:49
截至2024年底為止，美國民眾401(k)帳戶平均存款為13萬1700元，是史上第二高紀錄，比十年之前增加了44%。（路透）

WSJ：401(k)帳戶縮水 投給川普的選民卻沒在怕

2025-03-12 08:19
美國股市再度遭逢重創，但巴菲特早已提醒投資人，要把壞消息當作最好的朋友。(美聯社)

巴菲特提醒投資人：壞消息為友 沒股價腰斬準備就別進場

2025-03-16 13:38
持續3周的市場拋售潮進一步加劇，投資人擔心關稅政策的不確定性將導致經濟陷入衰退。特斯拉暴跌15.43%，為2020年以來最大單日跌幅。美聯社

恐慌性拋售持續 道指跌近900點 那指創2年半最大單日跌幅

2025-03-10 16:50
川普引發的市場混亂，導致公債殖利率不斷攀高，間接嘉惠房貸族。 美聯社

川普引發市場大亂 房貸族反而受惠

2025-03-13 13:39

超人氣

更多 >
南加夫婦在美36年無犯罪 因此舉面臨驅逐

南加夫婦在美36年無犯罪 因此舉面臨驅逐
ICE報到被捕 威州苗族美甲師遭遣送至從未去過的寮國

ICE報到被捕 威州苗族美甲師遭遣送至從未去過的寮國
康斗公寓屋主無法賣房 房利美房貸被爆有秘密黑名單

康斗公寓屋主無法賣房 房利美房貸被爆有秘密黑名單
首付款蒸發？川普關稅戰 讓奄奄一息的房市更無力

首付款蒸發？川普關稅戰 讓奄奄一息的房市更無力
「周處除三害」男星驟逝…演出開天窗失聯 享年32歲　

「周處除三害」男星驟逝…演出開天窗失聯 享年32歲　