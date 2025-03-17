通膨、關稅夾擊 美國消費者支出降 各階層皆受影響

美國通膨頑強，讓各個階級的消費者，同步節省開銷，節省荷包。（歐新社）

道瓊社報導，今年來無止盡的關稅 相關新聞，頑強的通膨，加上擔憂衰退將臨，已使美國消費者幾無寧日，且同時使富人與窮人，以及必需品與奢侈品的消費支出皆受打擊。

先看低所得消費者。沃爾瑪執行長董明倫（Doug McMillon）2月底時表示，有「預算壓力」的顧客正在節制支出，在月底時只買小包裝產品，因為鈔票已經「月光」。麥當勞主管在最近的財報說明會上表示，速食業今年有個「遲滯的開始」，部分原因是低所得消費者的需求疲軟。

高端消費者的情況也好不到哪去。花旗集團分析信用卡交易數據指出，2月消費者的精品支出額比去年同期減少9.3%，比元月時的5.9%降幅更慘。好市多財務長米勒奇普（Gary Millerchip）指出，顧客的需求轉向低成本的牛絞肉及家禽類；顧客雖仍在花錢，但「非常具有選擇性」；如果通膨隨著關稅而升高，預料消費者將更為挑剔。

百貨公司的顧客也謹慎出手。柯爾百貨執行長布查南（Ashley Buchanan）表示，年所得低於5萬美元的消費者對非必需品支出「非常節制」，年收入10萬美元以下的客戶「也大受挑戰；該公司已下修今年全年營收預估，使股價11日重挫24%。梅西百貨 執行長史普林（Tony Spring）也表示，「有錢的顧客同樣對前景深感不確定」。

過去幾年來窮人與富人經歷了風水輪轉，但現在所有消費者都更小心花錢。航空業首當其窮，達美、美國與捷藍航空都已下修第1季財測。花旗集團的信用卡數據顯示，第1季以來大部分零售項目的消費支出全面下降，包括成衣與運動鞋消費額比去年同期分別減12%及22%；連食品零售、汽車零件及寵物用品銷售額都溫和下降。目標百貨 與勞氏零售商也都公布2月需求疲軟。

消費支出不只是受關稅及不確定因素影響而已，許多消費者手中的現金也大為減少。

美國銀行研究所的數據指出，在2月為止的12個月期間，所有所得階層的支票存款與儲蓄存款餘額都減少，而且經過通膨調整後的實質儲蓄餘額正逼近2019年時的水位；Fed數據也指出，一年來所有所得階層的工資升幅已經減緩，而實質負債餘額超過疫情前水位，這意味消費者吸納各種震撼及不確定性的能力已大為減弱。