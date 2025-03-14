還嫌現金水位不夠高？巴菲特罕見想賣子公司 這項業務傳已在談價

巴菲特向來不輕易賣子公司，但傳出波克夏旗下房仲業務正洽談出售，引發關注。（路透）

有「股神」之稱的波克夏 執行長巴菲特 向來不輕易出售任何子公司，所以，當傳出全美最大房地產 經紀商Compass正談判收購波克夏旗下Home Services of America（HSA），後者也是美國最大房仲之一，立即引發關注。

如果達成交易，波克夏的公司結構將有顯著變化，有可能意味更多規模較小的非核心部門會被脫售，讓巴菲特潛在繼任者亞伯（Greg Abel）更容易管理公司。

報導未提及價格，但交易價可能是數十億美元。

HSA在2023年和2022年分別淨賺1,300萬美元和1億美元，但2024年營業虧損1.07億美元，原因包括高房價和去年待售屋匱乏，還有就是該公司達成一樁房仲佣金訴訟的和解協議，須分四年支付2.5億美元和解費。

Compass去年依GAAP也未能盈利，但在支付行業集體訴訟和解費前有1.5億美元的現金流。該周五股價下跌0.8%，盤後交易幾無變化，但今年來累漲逾50%，市值大約50億美元。

這筆潛在交易受矚目的另一個原因是，HSA為市場領導者之一，即將受惠於房地產銷售好轉。

鑒於Compass和HSA的規模，這起交易可能會受到反壟斷審查。