我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

朋友變戀人 老虎伍茲爆熱戀川普前媳婦 2人小孩讀同校

財長貝森特再滅火：不擔心市場波動 經濟不一定會衰退

美股最錢線／小摩：最糟階段已過 月底買盤湧現

財經新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

美股過去幾周經歷來勢洶洶的拋售，由於川普關稅政策的不確定性以及經濟衰退可能性的增加，越來越多華爾街機構對美股走勢表達擔憂。

然而，摩根大通在最新報告中指出，美股修正的最糟階段可能已經過去，因為信貸市場顯示出的美國經濟衰退機率遠低於其他市場。

小摩強調，在過去兩年中，與股票或利率市場相比，信貸市場多次被證明預測準確。而現在，信貸市場再次對美國的經濟衰退論抱持懷疑態度。

摩根大通的分析顯示，美國小型股走勢反映出美國經濟衰退的可能性高達50%，利率市場和大宗商品市場也表現出與類似的預期。然而債市顯示美國經濟衰退的可能性僅為9%至12%。

以潘尼哲佐格魯(Nikolaos Panigirtzoglou)和印奇南(Mika Inkinen)為首的小摩策略師寫道，最近的下滑似乎比較偏向是由量化基金部位的調整所推動，實際上並非與美股基本面或者基金經理人調整美國經濟風險預期相關。

他們指出，共同基金和美國固定收益退休基金以及一些主權財富投資者將在本月底或本季末重新平衡部位，此舉可能將提振美股。小摩預測，這些買盤總額將達到約1350億元。

小摩策略師們強調，如果美股ETF持續維持資金流入的發展趨勢，就可能意味著美股最糟糕的下跌階段已經結束。

美股ETF市場12日顯示出樂觀的情緒，尤其是科技業相關的多頭基金普遍上漲，其中FANG創新指數3倍多頭ETF上漲9.53%，美國半導體2倍多頭ETF上漲8.61%。

話雖如此，今年至今，美股主要指數均出現下跌。其中，史坦普500指數下跌5.91%，以科技股為主的那斯達克指數下跌10.26%，道瓊工業指數下跌3.72%。

美股 摩根大通 利率

上一則

開首槍調降美股年底目標價 高盛仍看漲2025表現

下一則

美國初請失業金上周意外降至22萬人 仍存在下行風險

延伸閱讀

歷史經驗：史坦普500指數陷修正 通常30天後負回報但1年能漲18%

歷史經驗：史坦普500指數陷修正 通常30天後負回報但1年能漲18%
道瓊大跌667點 華爾街不再指望「川普護盤」

道瓊大跌667點 華爾街不再指望「川普護盤」
數點美股這波頹勢之下的輸家與贏家

數點美股這波頹勢之下的輸家與贏家
美股最錢線／大型股接近反彈 史指仍有10.6%上漲空間

美股最錢線／大型股接近反彈 史指仍有10.6%上漲空間

熱門新聞

美國時間調整為日光節約時間，時間前挪一小時。美聯社

美股超賣反彈、鋼鋁關稅…5經濟事不可不知

2025-03-09 19:40
橡樹資本管理共同執行長馬克斯認為，未來十年投資信用債比投資美股史坦普500指數來得好。路透

投資大咖看壞美股報酬 未來10年改買「它」更賺？

2025-03-07 10:02
持續3周的市場拋售潮進一步加劇，投資人擔心關稅政策的不確定性將導致經濟陷入衰退。特斯拉暴跌15.43%，為2020年以來最大單日跌幅。(歐新社)

特斯拉單日狂瀉15% 馬斯克坦承事業有「大困難」

2025-03-10 19:49
截至2024年底為止，美國民眾401(k)帳戶平均存款為13萬1700元，是史上第二高紀錄，比十年之前增加了44%。（路透）

WSJ：401(k)帳戶縮水 投給川普的選民卻沒在怕

2025-03-12 08:19
持續3周的市場拋售潮進一步加劇，投資人擔心關稅政策的不確定性將導致經濟陷入衰退。特斯拉暴跌15.43%，為2020年以來最大單日跌幅。美聯社

恐慌性拋售持續 道指跌近900點 那指創2年半最大單日跌幅

2025-03-10 16:50
即使白宮就川普總統有爭議的關稅政策做出最新讓步，仍未能平息恐慌的投資人，美股恢復大幅回調。路透

川普再讓步也沒用 道指挫逾400點 那指跌入修正區間

2025-03-06 16:42

超人氣

更多 >
不會被AI替代的職業有哪些？ DeepSeek眼中只有這5個

不會被AI替代的職業有哪些？ DeepSeek眼中只有這5個
佛州華裔鋼琴女老師 遭家暴累犯夫槍殺

佛州華裔鋼琴女老師 遭家暴累犯夫槍殺
4歲童打911要讓媽坐牢 驚動警察上門…結局有點可愛

4歲童打911要讓媽坐牢 驚動警察上門…結局有點可愛
噴射機自德州機場起飛後墜毀 飛行員罹難

噴射機自德州機場起飛後墜毀 飛行員罹難
房產稅直漲受不了 退休族正搬離這些州與城市

房產稅直漲受不了 退休族正搬離這些州與城市