美股最錢線／小摩：最糟階段已過 月底買盤湧現

美股 過去幾周經歷來勢洶洶的拋售，由於川普關稅政策的不確定性以及經濟衰退可能性的增加，越來越多華爾街機構對美股走勢表達擔憂。

然而，摩根大通 在最新報告中指出，美股修正的最糟階段可能已經過去，因為信貸市場顯示出的美國經濟衰退機率遠低於其他市場。

小摩強調，在過去兩年中，與股票或利率 市場相比，信貸市場多次被證明預測準確。而現在，信貸市場再次對美國的經濟衰退論抱持懷疑態度。

摩根大通的分析顯示，美國小型股走勢反映出美國經濟衰退的可能性高達50%，利率市場和大宗商品市場也表現出與類似的預期。然而債市顯示美國經濟衰退的可能性僅為9%至12%。

以潘尼哲佐格魯(Nikolaos Panigirtzoglou)和印奇南(Mika Inkinen)為首的小摩策略師寫道，最近的下滑似乎比較偏向是由量化基金部位的調整所推動，實際上並非與美股基本面或者基金經理人調整美國經濟風險預期相關。

他們指出，共同基金和美國固定收益退休基金以及一些主權財富投資者將在本月底或本季末重新平衡部位，此舉可能將提振美股。小摩預測，這些買盤總額將達到約1350億元。

小摩策略師們強調，如果美股ETF持續維持資金流入的發展趨勢，就可能意味著美股最糟糕的下跌階段已經結束。

美股ETF市場12日顯示出樂觀的情緒，尤其是科技業相關的多頭基金普遍上漲，其中FANG創新指數3倍多頭ETF上漲9.53%，美國半導體2倍多頭ETF上漲8.61%。

話雖如此，今年至今，美股主要指數均出現下跌。其中，史坦普500指數下跌5.91%，以科技股為主的那斯達克指數下跌10.26%，道瓊工業指數下跌3.72%。