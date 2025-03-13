特斯拉致函貿易代表「禮貌性關切」 憂成報復性關稅目標

特斯拉信件反映出許多美國企業對川普關稅的擔憂，連由川普親密盟友億萬富豪馬斯克領導的特斯拉也不例外。(美聯社)

特斯拉 （Tesla）致函貿易代表葛里爾，指川普 掀總統起貿易戰可能使該電動車製造商成為報復性關稅 的目標。特斯拉表示「支持」公平貿易，但警告，「當其他國家對美國的貿易行動做出反應時，美國出口商將面臨不成比例的影響」。

這封信反映出許多美國企業對川普關稅的擔憂，連由川普親密盟友億萬富豪馬斯克 領導的特斯拉也不例外。

歐盟和加拿大都威脅要進行全面性報復，反制美國在本周稍早生效的進口鋼鐵和鋁須徵關稅。

而川普考慮4月初要對在世界各地製造的汽車和零組件徵收高額關稅。

特斯拉指出，關稅可能增加在美產製汽車的成本，並削弱它們出口至海外時的競爭力。它並且敦促川普政府避免讓美供不應求的礦物，例如鋰和鈷，進口成本變得更高。

該公司警告，即使積極改善讓供應鏈本土化，「某些零組件也很難或不可能在美國境內採購」。

它促請葛里爾「進一步評估國內供應鏈的限制，以確保美國製造商不會因為貿易行動而有過度負擔，這些貿易行動可能導致必要零組件被徵收成本高昂的關稅」。

一位熟悉此信發送過程的消息人士說，這是禮貌地表達關稅和反制關稅坑害特斯拉。

這封信提交給美國貿易代表辦公室，是回應該機構向美企廣泛徵詢意見。美國貿易代表辦公室構正在審查外貿作法，試圖確定有否任何可能損害公司的關稅、稅收、法規或補貼。

此信未署名，目前不清楚是誰寫的，但用的是公司信箋。特斯拉沒有立即回應置評要求。