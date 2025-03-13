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特斯拉致函貿易代表「禮貌性關切」 憂成報復性關稅目標

編譯季晶晶／綜合外電
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特斯拉信件反映出許多美國企業對川普關稅的擔憂，連由川普親密盟友億萬富豪馬斯克領導的特斯拉也不例外。(美聯社)
特斯拉信件反映出許多美國企業對川普關稅的擔憂，連由川普親密盟友億萬富豪馬斯克領導的特斯拉也不例外。(美聯社)

特斯拉（Tesla）致函貿易代表葛里爾，指川普掀總統起貿易戰可能使該電動車製造商成為報復性關稅的目標。特斯拉表示「支持」公平貿易，但警告，「當其他國家對美國的貿易行動做出反應時，美國出口商將面臨不成比例的影響」。

這封信反映出許多美國企業對川普關稅的擔憂，連由川普親密盟友億萬富豪馬斯克領導的特斯拉也不例外。

歐盟和加拿大都威脅要進行全面性報復，反制美國在本周稍早生效的進口鋼鐵和鋁須徵關稅。

而川普考慮4月初要對在世界各地製造的汽車和零組件徵收高額關稅。

特斯拉指出，關稅可能增加在美產製汽車的成本，並削弱它們出口至海外時的競爭力。它並且敦促川普政府避免讓美供不應求的礦物，例如鋰和鈷，進口成本變得更高。

該公司警告，即使積極改善讓供應鏈本土化，「某些零組件也很難或不可能在美國境內採購」。

它促請葛里爾「進一步評估國內供應鏈的限制，以確保美國製造商不會因為貿易行動而有過度負擔，這些貿易行動可能導致必要零組件被徵收成本高昂的關稅」。

一位熟悉此信發送過程的消息人士說，這是禮貌地表達關稅和反制關稅坑害特斯拉。

這封信提交給美國貿易代表辦公室，是回應該機構向美企廣泛徵詢意見。美國貿易代表辦公室構正在審查外貿作法，試圖確定有否任何可能損害公司的關稅、稅收、法規或補貼。

此信未署名，目前不清楚是誰寫的，但用的是公司信箋。特斯拉沒有立即回應置評要求。

特斯拉 川普 馬斯克 關稅

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