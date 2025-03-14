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財長貝森特再滅火：不擔心市場波動 經濟不一定會衰退

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IEA:貿易戰惡化原油供應過剩

國際能源總署(IEA)表示，在OPEC+恢復產量的同時，貿易戰升級給全球石油需求帶來壓力，有可能加劇供應過剩。根據IEA的最新市場報告，近幾個月石油交貨速度放緩，促使該機構下修今年消費成長的預測。報告指出，2025年全球將面臨每天60萬桶的石油過剩，而OPEC+上周的意外聲明可能會使每天的石油過剩量再增加40萬桶。

花旗削減IT承包商並增聘員工

花旗集團計劃大幅減少對資訊科技承包商的依賴，將招募數千名IT員工，以應對資料治理和控制不足方面的監管處罰。根據內部員工報告，該行計劃將IT部門外部承包商的比例從目前的50%削減至20%；但未提出具體時間。此外，作為改革的一部分，花旗將透過招募更多員工來補充隊伍，計劃擁有5萬名技術員工，高於2024年的4.8萬名。

Dollar General營收高於預期

Dollar General第4財季營收略高於華爾街預期，但對門市組合的評估削減了該連鎖店的獲利。在重新評估程序中，這家一元商店連鎖店將在第1季關閉96家Dollar General商店和45家Popshelf商店，並將另外6家Popshelf商店改造成旗艦店。Popshelf商店目標顧客是尋求廉價產品的高收入購物者。

Meta內容審核工具開源技術

Meta即將推出的Community Notes功能在透過眾包方式監控錯誤訊息；該功能將採用馬斯克的 X 為其類似服務開發的一些技術。Meta在部落格文章中透露了其新內容審核工具的更多細節，並表示它採用與X的Community Notes相同的開源演算法。Meta計劃隨著時間演進修改演算法，以更能配合其Facebook、Instagram和Threads應用程式。

黑石1.34億收購印度地產商

印度房地產開發商Kolte-Patil Developers表示，美國投資公司黑石將以116.7億盧比（約1.34億美元）收購該公司40%的股份。Kolte-Patil將以41.7億盧比的價格向黑石配售14.3%的優先股，而其控股股東將以約75億盧比的價格向這家美國公司出售另外25.7%的股份。根據印度規定，此次出售將引發所謂的公開要約，即黑石集團將從現有股東手中收購最多26%的股份。

石油 印度 貿易戰

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