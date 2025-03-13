川普關稅政策混亂 消費者信心大跌 沃爾瑪感受到壓力

川普總統混亂的關稅 政策已經給零售巨頭沃爾瑪 帶來壓力。

花旗零售分析師勒胡埃斯(Paul Lejuez)的最新研究顯示，根據針對25萬名顧客的最新調查，沃爾瑪的消費者信心在過去4周出現「大幅下降」。接受沃爾瑪調查的消費者表達了對他們購買力的擔憂。

但擔憂不止於此：沃爾瑪發現不同收入群體、不同地區、不同政治派別的消費者情緒普遍「下降」。

此外，一些競爭對手已經因擔心關稅而提高了食品價格，但沃爾瑪卻沒有。勒胡埃斯表示，這導致與競爭對手相比食品價格差距更大；「少數」競爭對手已將酪梨價格調漲15%，這些酪梨主要產自墨西哥 。

他表示，沃爾瑪在墨西哥的銷售量放緩，但在加拿大「波動不大」。該分析師維持對沃爾瑪股票的買進評等。

可以肯定的是，川普的貿易戰已在如期進行中。他暫停對符合美墨加協議(USMCA)的加拿大和墨西哥進口產品徵收25%的關稅，但對鋼鐵和鋁進口徵收25%的關稅在12日生效，影響了加拿大、澳洲和歐盟。

繼2月對中國進口產品徵收10%的關稅後，川普又實施了第二輪10%的關稅。中國是沃爾瑪及其競爭對手目標百貨等大型零售商的主要供應地區。

由於關稅和消費者支出擔憂不斷加劇，沃爾瑪在2月底發布重大獲利預警，令投資人感到震驚。

該公司預計全年每股獲利在2.5至2.6元間，低於分析師預計的每股2.76元。

沃爾瑪財務長雷尼(John David Rainey)表示，「我們無法避免遭受關稅的影響，但我們通常會與供應商合作，將供應轉移到我們需要的地方。我們可以依靠我們的自有品牌，還有很多工具可以嘗試為客戶保持低價。」

沃爾瑪股價自發布財報以來一直未回升，過去一個月下跌15%。