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印第安納州女開車睡著摔進水溝 靠1物吸水撐6天存活

名表、海洋拉娜、Dyson... 7奢侈品好市多買半價

財經簡訊

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亞馬遜谷歌Meta支持核電

亞馬遜、 Alphabet旗下的谷歌和Meta Platforms表示支持到2050年時全球核能增加至少3倍的努力。這些科技公司簽署一項承諾，該承諾於2023年12月由包括美國在內的20多個國家在聯合國氣候變遷大會上首次通過。美國銀行、高盛和摩根史坦利等金融機構去年支持了這項承諾。該承諾不具約束力，但凸顯了主要產業、金融和政府對擴大核電的支持日益增加。

蘋果在印阻止商業資訊外流

蘋果已成功阻止其在印度的競爭對手Tinder母公司Match和一群新創公司獲取其商業敏感資訊；這些資訊是針對這家美國公司的反壟斷調查結果的一部分。印度競爭委員會(CCI)指出，現階段向數位印度基金會聯盟(ADIF)和Match披露此類資訊既沒有必要也不適宜，並且披露此類資訊可能會損害蘋果和其他第三方的利益。

奇異投資工廠供應鏈10億元

奇異航太公司(GE Aerospace)表示將在2025年向其美國工廠和供應鏈投資近10億元，以期在其營運中增加新零件和材料的使用。該公司表示，最新投資幾乎是去年的兩倍，目的在提高引擎的安全性、品質和交貨量。奇異航太還計劃今年在美國招募5000名員工，包括增加製造和工程業務的職位。

黑石執行長支持川普關稅

黑石執行長施瓦茲曼表態支持美國總統川普的關稅，聲稱此舉將促進美國製造業活動，並刺激世界最大經濟體的成長。自今年1月上任以來，川普一直關注關稅問題，震撼了全球投資人、消費者和企業信心，經濟學家對美國經濟衰退和全球經濟拖累的擔憂發出警告。施瓦茲曼在孟買黑石集團印度20周年活動上告訴記者，美國關稅「最終將導致美國製造業活動大幅增加」，「考慮到美國的規模，這對世界來說往往是一件好事。」

高盛CEO：今年IPO會增加

高盛執行長所羅門對福斯商業新聞表示，他預計今年首次公開募股(IPO)數量將會增加。他在接受採訪時表示：「過去幾年IPO 一直比較低迷，而今年的IPO數量較多，預計今年IPO數量會有所增加。」他表示，目前的不確定性程度略高，導致一些交易無法進行，但補充說，如果監管更加明確，這種情況可能會改變。

印度 關稅 高盛

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