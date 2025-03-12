我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

路透：台積電邀Nvidia、超微「合資經營」英特爾晶圓代工

金秀賢毀滅式親密照再流出 嘟嘴靠近金賽綸

女性運動賽事 美電視廣告去年砸2.44億美元 女籃獲益最多

財經新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

電視行銷公司EDO表示，2024年是女子運動大放異采的一年，尤其是在電視廣告方面。

EDO在最新的報告中發現，2024年電視廣告商在女子體育上花費了2.44億元，年增139%，其中籃球在所有運動項目中投資最多的。EDO估計，這相當於女子體育電視收視率年增131%。

根據EDO的數據，以廣告播出後的品牌搜尋量來衡量，女子運動節目中的廣告比黃金時段的平均廣告影響力高出40%。

EDO資深副總裁兼客戶解決方案主管葛洛佛(Laura Grover)表示，女子運動有望成為廣告商最有價值的領域之一，「真正讓我印象深刻的是，許多真正獲得成長的品牌過去在電視上的曝光率很低。」「它們正在抓住女子體育運動中的這些新機遇，而且確實獲得了回報。」

報告顯示，2024年在女子運動方面支出最高的產業是汽車、製藥、網路和電信、金融服務和保險。支出最高的品牌是State Farm、AT&T、Allstate、Nike和AbbVie的Skyrizi，而參與度最高的品牌是Skims、Poppi、Oura、Fabletics和Bombas。

總體而言，對廣告商來說，最具吸引力的女子體育賽事是大學長桿曲棍球，比2024年平均女子體育項目效果高出25%；其次是美網公開賽半決賽和決賽，效果高出20%；再來是效果高出19%的NCAA籃球錦標賽和高出18%的大學體操和WNBA總決賽。

雖然所有女子運動項目的廣告支出和收視率增幅都在擴大，但籃球在節目製作和明星影響力方面都取得顯著的進步。WNBA總決賽決定性的第五場比賽是25年來觀看人數最多的總決賽比賽，聯盟在2024年創下例行賽單場觀眾人數紀錄。

EDO指出，WNBA季後賽期間播出的廣告比黃金時段的平均人均參與度高出24%，並且WNBA例行賽、季後賽和總決賽期間的廣告參與率均逐年增加。

季後賽 AT&T 保險

上一則

美股最錢線／多頭轉為空頭 熊市恐已開始

下一則

達美航空大砍Q1業績預期 股價重挫12% 今年已跌23%

延伸閱讀

金兌錫擔任旅遊藝術體育委員會主席 社區齊聚提建議

金兌錫擔任旅遊藝術體育委員會主席 社區齊聚提建議
26歲小伙泰山陪爬 「抱著女客人頂登」1年賺30多萬

26歲小伙泰山陪爬 「抱著女客人頂登」1年賺30多萬
場邊人語／強尼勇猛 挺身追夢

場邊人語／強尼勇猛 挺身追夢
河濱市荒廢高爾夫球場 擬打造體育與住宅綜合城鎮中心

河濱市荒廢高爾夫球場 擬打造體育與住宅綜合城鎮中心

熱門新聞

市場評估美國總統川普的關稅政策。(路透)

川普故意藉關稅觸發經濟衰退？華爾街老手：可1箭3鵰

2025-03-05 08:51
橡樹資本管理共同執行長馬克斯認為，未來十年投資信用債比投資美股史坦普500指數來得好。路透

投資大咖看壞美股報酬 未來10年改買「它」更賺？

2025-03-07 10:02
持續3周的市場拋售潮進一步加劇，投資人擔心關稅政策的不確定性將導致經濟陷入衰退。特斯拉暴跌15.43%，為2020年以來最大單日跌幅。(歐新社)

特斯拉單日狂瀉15% 馬斯克坦承事業有「大困難」

2025-03-10 19:49
蘋果最便宜人工智慧（AI）手機iPhone 16e。(中央社)

iPhone 16e經拆解發現改用這款晶片 這公司股價飆漲20%

2025-03-05 22:10
持續3周的市場拋售潮進一步加劇，投資人擔心關稅政策的不確定性將導致經濟陷入衰退。特斯拉暴跌15.43%，為2020年以來最大單日跌幅。美聯社

恐慌性拋售持續 道指跌近900點 那指創2年半最大單日跌幅

2025-03-10 16:50
即使白宮就川普總統有爭議的關稅政策做出最新讓步，仍未能平息恐慌的投資人，美股恢復大幅回調。路透

川普再讓步也沒用 道指挫逾400點 那指跌入修正區間

2025-03-06 16:42

超人氣

更多 >
態度大轉彎 金秀賢與金賽綸吻照流出 公司低調回應了

態度大轉彎 金秀賢與金賽綸吻照流出 公司低調回應了
川普報復加拿大 鋼鋁關稅翻倍至50% 加幣急貶

川普報復加拿大 鋼鋁關稅翻倍至50% 加幣急貶
快訊／金秀賢激吻金賽綸私密照曝光 他再曬最新證據

快訊／金秀賢激吻金賽綸私密照曝光 他再曬最新證據
生活中危險無處不在 這按摩工具竟是其中之一

生活中危險無處不在 這按摩工具竟是其中之一
金賽綸死因不單純？爆與金秀賢交往6年被討債

金賽綸死因不單純？爆與金秀賢交往6年被討債