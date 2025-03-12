女性運動賽事 美電視廣告去年砸2.44億美元 女籃獲益最多

電視行銷公司EDO表示，2024年是女子運動大放異采的一年，尤其是在電視廣告方面。

EDO在最新的報告中發現，2024年電視廣告商在女子體育上花費了2.44億元，年增139%，其中籃球在所有運動項目中投資最多的。EDO估計，這相當於女子體育電視收視率年增131%。

根據EDO的數據，以廣告播出後的品牌搜尋量來衡量，女子運動節目中的廣告比黃金時段的平均廣告影響力高出40%。

EDO資深副總裁兼客戶解決方案主管葛洛佛(Laura Grover)表示，女子運動有望成為廣告商最有價值的領域之一，「真正讓我印象深刻的是，許多真正獲得成長的品牌過去在電視上的曝光率很低。」「它們正在抓住女子體育運動中的這些新機遇，而且確實獲得了回報。」

報告顯示，2024年在女子運動方面支出最高的產業是汽車、製藥、網路和電信、金融服務和保險 。支出最高的品牌是State Farm、AT&T 、Allstate、Nike和AbbVie的Skyrizi，而參與度最高的品牌是Skims、Poppi、Oura、Fabletics和Bombas。

總體而言，對廣告商來說，最具吸引力的女子體育賽事是大學長桿曲棍球，比2024年平均女子體育項目效果高出25%；其次是美網公開賽半決賽和決賽，效果高出20%；再來是效果高出19%的NCAA籃球錦標賽和高出18%的大學體操和WNBA總決賽。

雖然所有女子運動項目的廣告支出和收視率增幅都在擴大，但籃球在節目製作和明星影響力方面都取得顯著的進步。WNBA總決賽決定性的第五場比賽是25年來觀看人數最多的總決賽比賽，聯盟在2024年創下例行賽單場觀眾人數紀錄。

EDO指出，WNBA季後賽 期間播出的廣告比黃金時段的平均人均參與度高出24%，並且WNBA例行賽、季後賽和總決賽期間的廣告參與率均逐年增加。