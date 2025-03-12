小企業信心指數連降三個月

由於對美國政府貿易政策的擔憂加劇，美國2月小企業信心連續第三個月下降，抹去11月川普 總統獲勝後的大部分漲幅。全國獨立企業聯合會(NFIB)公布其小型企業樂觀指數上個月下降2.1點至100.7。它反映了消費者和企業信心以及股市的下滑，這些都抹去了所謂的川普利多。

NFIB的不確定性指數上升4點至104，為有記錄以來的第二高水準。調查顯示，上個月提高平均售價的企業比例躍升10個百分點，達到32%，為2021年4月以來的最大增幅。

柯爾預測全年銷售遠遜預期

柯爾百貨公司(Kohl’s Corp)預測年度可比銷售額降幅將大於預期，這給新任老闆布坎南(Ashley Buchanan)帶來了更大壓力，因為他正試圖扭轉這家因需求不均衡而陷入困境的美國百貨連鎖店的頹勢。

該公司預計2025年同店銷售額將下降4%至6%，大於預期的0.9%降幅。由於通膨風險上升、經濟衰退擔憂加劇以及美國總統川普關稅 措施的混亂實施，柯爾百貨與其規模更大的競爭對手梅西百貨、沃爾瑪和目標百貨都做出謹慎的財測。

美國航空預測本季虧損擴大

由於擔心關稅壓力和政府支出的不確定性可能抑制旅行需求，美國航空預測第1季虧損將擴大。該航空公司目前預計調整後每股虧損約為60至80分，而先前預測為每股虧損20至40分。

傳Meta開始測試自有AI 晶片

消息人士透露，Facebook母公司Meta正在測試其首款用於訓練人工智慧(AI)系統的自有晶片。這是該公司轉向設計更多自有客製化晶片並減少對輝達(Nvidia)等外部供應商的依賴的一個重要里程碑。

消息人士表示，這家全球最大社群媒體公司已開始小規模採用該晶片，並計劃在測試順利的情況下擴大產量以供大規模使用。推動自有晶片開發是Meta長期計劃的一部分，以降低其龐大的基礎設施成本，因為該公司對AI工具進行了巨額投資以推動成長。

西南航空調降收入成長預測

由於關稅壓力和政府支出不確定性導致人們擔心可自由支配的開支影響了國內旅遊需求，西南航空調降第1季單位收入成長預期。該航空公司目前預計第1季單位營收增幅將在2%至4%之間，而先前的預期為5%至7%。