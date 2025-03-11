美債大漲 資金狂潮逃往避險 PIMCO專家說美國例外論正消退

紐約證交所交易員。（歐新社）

美國公債漲勢擴大，亞洲和歐洲公債連袂上漲，關於美國經濟放緩、甚至可能陷入衰退的疑慮激發投資人對避險資產的需求。品浩（Pimco）資產配置策略董事總經理布蘭妮（Erin Browne）表示，美國例外論正在消退，美債需求可能上升。

在美東時間10日下午，美國10年期公債殖利率 下滑6個基點至4.15%，澳洲10年期公債殖利率一度下跌10個基點至4.34%。德國公債期貨和日本公債價格都上漲。

全球政府債券 這波上漲，主因為市場擔心美國總統川普 的政策，例如如反反覆覆的關稅措施，可能會使美國經濟陷入衰退。一項衡量美債波動率的指數攀升至四個月高點，反映對美國經濟政策的不確定性日益攀升。

川普在近期一場訪談中，沒有排除今年美國經濟衰退的可能性，表示「總有一段過渡期，需要一些時間」，此外，美國財長貝森特上周五表示，由於市場和經濟變得對政府支出太過上癮，因此美國經濟會有一段「戒毒期」。這些談話也令市場震驚不已，進而引發市場對避險資產的需求與對聯準會今年降息的押注。交易人士目前已完全消化美國6月降息的可能性。

法國興業銀行駐香港策略師史普拉特表示：川普和貝森特「含蓄地承認他們將接受短期的經濟苦痛」，「這代表所謂的『川普賣權』比市場所認為得低更多。這對市場而言是難以承受的。」

Pimco資產配置策略董事總經理布蘭妮表示，由於對經濟成長的擔憂持續，投資人可能會重新轉向美國債券。

她周一向彭博電視表示：「我確實認為美國例外論正在消退」，「這導致投資人重新轉向美國固定收益市場」。

布蘭妮認為，隨著市場消化更多的政策不確定性，債券殖利率將走低。

另外，隨著德國和歐盟宣布可能增加國防支出，布蘭妮透露Pimco將其對更廣泛的歐洲固定收益的部位降至中性，「在那種環境下，你不想再做多歐洲固定收益資產。你會想轉到英國、澳洲甚至美國市場，就是你認為潛在的財政刺激不會那麼大的地方」。