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巴菲特要出手抄底了嗎？坐擁3千億現金 但恐怕還沒心動

美國陷入經濟衰退？消費者支出是觀察重點

巴菲特要出手抄底了嗎？坐擁3千億現金 但恐怕還沒心動

編譯葉亭均／綜合外電
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波克夏公司董事長巴菲特。(美聯社)
波克夏公司董事長巴菲特。(美聯社)

美股近期動盪，但「股神」巴菲特波克夏公司早就布局良好，坐擁3180億美元現金和約當現金，幾乎比2023年底增加一倍。但重點在於，巴菲特準備好出手撿便宜了嗎？

美股史坦普500指數已經吐回美國大選以來的漲幅，今年來還下跌4%左右；以科技股為主的那斯達克指數則是已經自高點下跌逾10%，落入回檔修正領域。

許多大型藍籌股已經從52周高點（過去一年來最高點）下跌15%以上，包括在2023年和2024年率領美股上漲的多檔「科技七雄」成分個股。例如AI巨擘輝達（Nvidia）自1月7日創下的盤中高點153.13美元，迄今重挫30%，10日報每股106.98美元。

巴隆周刊分析，從巴菲特過去幾年的行為來看，美股恐怕還要跌更多，才會讓他進場抄底。波克夏上一回積極買進包括西方石油公司（Occidental Petroleum）在內的股票，是在2022年初，當時史坦普500指數比當前水準低了20%。

94歲的巴菲特自2020年以來一直採取保守操作，同時在過去五年的多數時間中為波克夏建立了大量現金部位。

波克夏去年淨賣出股票1,340億美元，2023年淨賣出股票340億美元。不過根據該公司10-K年報，波克夏在2022年的時候是淨買方，淨買進340億美元股票。

在去年，巴菲特賣出三分之二的蘋果公司持股，相當約6億股蘋果股票，巴隆估計，這些售股均價約每股185美元，遠遠低於目前的每股227美元。

另一方面，波克夏去年也以平均約41美元的價格出脫美銀持股，大砍約30%的持股部位。這一賣股均價略高於美銀周一收盤時的每股近40美元收盤價。

波克夏將在5月初公布第1季財報，屆時投資人將可觀察波克夏的投資活動。

今年迄今，波克夏A股已上漲9%，表現擊敗史坦普500指數下跌4%的頹勢。

波克夏A股周一收盤上漲0.3%至744,944美元，B股則漲0.3%至497.10美元，逆勢抗跌，因為整體史坦普500指數重挫2.7%。

波克夏目前是坐擁最多現金部位的美國企業。Google母公司Alphabet擁有950億美元，但債務也達110億美元；蘋果公司擁有1,410億美元現金，但債務高達970億美元。

要確定波克夏的債務並不容易。波克夏母公司在截至2024年底債務為210億美元，而且也有大量的保險債務。

不過經計算，波克夏擁有龐大流動性，這也讓巴菲特在市場動盪之際處於極有利的位置。

波克夏 巴菲特 史坦普500

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