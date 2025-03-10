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雲端服務供應商CoreWeave和OpenAI敲定119億美元合約

編譯劉忠勇／綜合外電
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CoreWeave計劃未來幾周在那斯達克首次公開發行股票（IPO）。(取材自X平台)
CoreWeave計劃未來幾周在那斯達克首次公開發行股票（IPO）。(取材自X平台)

正籌備上市的人工智慧（AI）雲端運算供應商CoreWeave ，已和OpenAI簽下一份價值119億美元的五年合約。

CoreWeave發布新聞稿證實路透報導說，該公司將為OpenAI提供AI基礎設施。根據協議，OpenAI將獲得CoreWeave一部分股權，CoreWeave 將以私募的方式向ChatGPT開發商發行價值3.5億美元的股票，實際價值以IPO為準。

OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）發布新聞稿說：「CoreWeave是OpenAI基礎設施布局中的重要補強，將和我們微軟（Microsoft）和甲骨文（Oracle）的商業合作，以及和軟銀（SoftBank）合資成立的Stargate計畫相輔相成。」

CoreWeave成立於2017年，專門提供資料中心和高效能晶片，以支援AI運算，輝達（NVIDIA）是主要供應商。該公司與微軟的Azure和亞馬AWS等雲端服務商競爭。

微軟也是CoreWeave大客戶，占該公司2/3營收。CoreWeave客戶還包括Meta、IBM，預計上市市值將超過350億美元。

CoreWeave計劃未來幾周在那斯達克首次公開發行股票（IPO），上周提交的IPO文件顯示，2024年營收為19.2億美元，較前年大幅成長700%；但淨損也從2023年的5.937億美元擴大至8.634億美元。

去年10月，CoreWeave宣布取得6.5億美元的信用額度，用於擴展事業和資料中心。過去兩年中，該公司已從股債管道籌集超過120億美元，包括在5月一次11億美元的籌資。

CoreWeave在公開說明書提到，今年內將擁有32個資料中心，容納輝達的GPU數量超過250,000個，這數字已超過去年10月宣布的目標，當時CoreWeave表示計劃在年底前開設28個資料中心，並計劃在2025年再增加10個。

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