華爾街知名大多頭：美股可能很快迎來15%大反彈 漲幅集中少數幾天

華爾街知名策略師Tom Lee表示，美股可能很快迎來大反彈，漲幅10%-15%，但漲勢集中在少數幾天。（路透）

隨著美國總統川普 開始加徵關稅，美股 指數抹去大選之後的漲幅，這嚇壞了消費者和企業，也引發經濟放緩的擔憂。但曾正確預測前兩年美股漲勢的華爾街策略師Tom Lee表示，未來幾個月「很有可能」出現大反彈，而且年漲幅可能就集中在少數集天，尤其是表現最好的10天。

財星雜誌（Fortune）10日報導，Fundstrat Global Advisors聯合創辦人Tom Lee上周對美股表示樂觀，指在市場情緒和動能調整過後，股市已經消化掉很多壞消息，「3、4、5月其實很有可能是出現巨大反彈的月份之一，會上漲10-15%」。

Lee準確預測到史坦普500 指數在2023和2024年連續上漲超過20%，看法頗具分量。

他認為，現在是趁市場動盪買入的良機，錯過大交易日，可能付出高昂代價。Lee解釋，將去年市場漲最多的10天加總起來，史坦普500指數上漲20個百分點，但剔除這10天，史坦普500指數僅上漲4%。

他補充說，一年可以有20%的報酬，不是因為股市一路好到年底，而是因為掌握到漲最多的10個交易日。

Lee提及，如果成長開始停滯或者就業市場疲軟，那表示「川普賣權」或「聯準會賣權」就快要發揮作用了，也就是美國總統或美國聯準會將採取行動支持經濟，「所以我認為這就是未來幾周的積極催化劑」。他指出，股市通常會在壞消息達到最頂峰之前觸底。

但美國財長貝森特7日接受CNBC訪問時表示，期待川普動用政策為股市護盤的投資人，可能會失望，因為不會有「川普賣權」，「川普看好股市上行的角度在於：只要我們的政策好，股市自然會走高」。