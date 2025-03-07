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美國坐擁20萬枚比特幣 川普：永遠不賣

記者陳熙文／華盛頓即時報導
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川普總統7日表示，美國聯邦政府是最多比特幣擁有者之一。（路透）
川普總統7日表示，美國聯邦政府是最多比特幣擁有者之一。（路透）

白宮7日舉行首屆「加密貨幣高峰會」，川普總統表示，他支持對數位資產的立法，盼8月休會前能完成立法；川普也重申，擬建立虛擬諾克斯堡（Fort Knox），以儲備美國的加密貨幣。

川普7日於白宮首屆加密貨幣高峰會發表談話，川普表示，他去年承諾會讓美國成為世界比特幣（Bitcoin）的強權，以及加密貨幣的中心；他現在正採取歷史性的行動來履行承諾。

川普指出，他6日簽署行政命令，正式建立美國的「比特幣戰略儲備」（strategic Bitcoin Reserve），並指出，這將成為美國的虛擬諾克斯堡，以儲存美國財政部之下的「數位黃金」。

川普日前在社群網路上表示，加密貨幣的戰略儲備擬涵蓋比特幣、以太幣（ether）、瑞波幣（XRP）、SOL幣（solana）和卡爾達諾（cardano）。

川普7日表示，美國聯邦政府是最多比特幣擁有者之一，透過不同方法取得約20萬枚比特幣；川普說，美國政府現在擁有的比特幣將成為加密貨幣儲備的基礎。

川普說，美國政府近幾年「愚蠢地」出售成千上萬枚比特幣，尤其是拜登政府，讓美國損失數十億美元。

川普說，美國從今以後將遵循比特幣持有者不成文的規矩，就是「永遠不要賣掉你的比特幣」。

川普也說，他想要表達對國會針對數位資產的立法，強化對美元支持的穩定加密貨幣和數位資產市場的規範；川普肯定國會的努力，希望法案能在8月休會前送到他的桌子上。

據報導，白宮人工智慧（AI）與加密貨幣主管塞克斯（David Sacks）日前指出，美國過去10年以3.66億美元售出19.5萬枚比特幣；若持有那些比特幣到今天，可能價值170億美元。

塞克斯7日向記者媒體表示，聯邦政府將立即清算持有的加密貨幣，以建立其儲備和儲存；塞克斯也說，目前尚未討論到政府是否要出售其他資產來購買更多比特幣，未來將由財政部和商務部來做決定。

川普 比特幣

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