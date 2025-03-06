CNN：川普關稅舉棋不定 從大企業到小商家都疲於應付

川普將關稅視為影響其他國家的手段，美國企業疲於應付，也削弱消費者信心。零售業者示意圖。(路透)

川普 總統對鄰國加拿大、墨西哥 發動關稅 戰，但開徵不到2天，又宣布部分商品將獲豁免一個月。CNN分析，這不僅為經濟蒙上不確定陰影，美國企業疲於應付，也削弱消費者信心。

川普（Donald Trump）日前稱加拿大、墨西哥與中國遏止類鴉片藥物芬太尼（fentanyl）缺乏進展，決定自4日凌晨對加拿大、墨西哥開徵25%與中國新一輪10%關稅。開徵不到2天，白宮今天宣布，4月2日前將暫停對所有符合美國－墨西哥－加拿大協定（USMCA）的加拿大、墨西哥商品課徵25%關稅。

美國有線電視新聞網（CNN）分析指出，川普揚言對更多品項關開徵稅，不分敵友皆是如此。有些關稅上路，有些在「友好」通話後就暫緩實施，還有些在企業執行長表達不滿後被緩解。

川普今天發文表示，與墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）談話後，他同意墨西哥將毋須為USMCA範圍內的任何商品支付關稅，協議效期至4月2日為止。

美國昨天也宣布對加拿大及墨西哥加徵的汽車關稅將延遲一個月實施，白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）說，這是川普因美國三大汽車製造商提出請求而做出的決定。

分析指出，在此情況下，企業很難針對未來營運做好規劃。在加州經營寵物飼料店的佛萊姆頓（Trevor Frampton）直言，「（舉棋不定的關稅威脅）令人感到挫折，且壓力很大。」

佛萊姆頓告訴CNN，自己密切關注貿易相關發展，擔心在許多消費者已感到財務壓力之際，關稅提高將迫使他調漲寵物食品價格。「要課關稅了，然後又再次取消，我都無法跟上了，一切充滿不確定性。」

川普將關稅視為影響其他國家的手段，然而，關稅戰造成的混亂不僅讓美國股市持續動盪，更削弱美國消費者信心。

穆迪分析公司（Moody's Analytics）首席經濟學家詹迪（Mark Zandi）表示，「這感覺就像經濟被不確定性堵住，而不確定性持續越久，經濟就越有可能開始梗塞。」

根據本週稍早出爐的聯準會褐皮書（Beige Book）經濟狀況調查報告，美國各地企業預期川普的關稅計畫將迫使他們調漲價格，其中一些企業已提前採取這一措施。

在美國供應管理協會（Institute for Supply Management）最近一項調查中，農林漁業及住宿餐飲業者都點出關稅對商業活動、價格造成的影響。一間資訊公司也說，「關稅將產生可能嚴重影響我們生意的連鎖效應。」