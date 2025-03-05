特斯拉陸製電動車 銷量腰斬

中國乘用車資訊聯席會(CPCA)公布最新數據顯示，2月美國汽車製造商特斯拉銷售了3萬688輛中國生產的電動車，較去年同期下降49.2%。中國生產的Model 3和Model Y電動車交車量較上月下降51.5%。中國競爭對手比亞迪憑藉其王朝和海洋系列電動車和插電式混合動力車，上月乘用車銷量成長了161.4%，達到31萬8233輛。

Waymo 在奧斯汀推自駕服務

Waymo開始透過Uber應用程式在德州奧斯汀提供自駕計程車服務。Waymo將在7日開幕的奧斯汀年度「西南偏南音樂節」(SXSW)期間展示其無人駕駛技術。根據奧斯汀會議及旅遊局統計，每年平均約有30萬人來到德州首府參加SXSW音樂節。Waymo先前曾表示將於2025年在奧斯汀等幾座美國城市推出這項服務。鳳凰城乘客可以透過Uber應用程式預訂Waymo車輛，但該共乘公司並未管理該市場的Waymo車隊。該公司表示，兩家公司的合作將於今年稍後擴展至亞特蘭大，Waymo員工已開始在該市進行全自動試駕。

AutoZone上季營收不及預期

由於消費者購買慾望不強和匯率波動等因素的影響，汽車零件零售商AutoZone第2季營收不及華爾街預期。該零售商先前曾警告，通膨逆風正在給謹慎消費的消費者帶來壓力，從而影響其DIY部門。根據LSEG彙編的數據，AutoZone上季淨銷售額下降2%至約39.5億元，低於預期的39.8億元。截至2月15日當季，其國內同店銷售額成長1.9%，而去年同期的成長為0.3%。該公司第4季淨利為5.15億元，合每股28.29元；而去年同期淨利為4.879億元，合每股28.89元。

星巴克 聘資深同業任財務長

星巴克任命史密斯(Cathy Smith)為該公司財務長，接替魯傑里(Rachel Ruggeri)。這是執行長尼科爾(Brian Niccol)進行的最新管理層變動。史密斯4日辭去百貨連鎖店諾德斯特龍(Nordstrom)財務長一職，她在該職位任職約兩年。史密斯接任星巴克財務長，正逢這家咖啡巨頭正試圖重振美國以及中國等主要全球市場的需求。在2020年加入諾德斯特龍百貨之前，史密斯曾擔任大型零售商目標百貨(Target)財務長5年。