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關稅反轉重大訊號 商務部長：川普考慮降低加、墨部分關稅

川普關稅生效 道指兩天跌掉1300點

比特幣暴跌 川普加持無效 利多抵不過關稅衝擊

編譯季晶晶／綜合外電
比特幣3日暴跌逾9%，跌破9萬美元大關，逆轉前一日的漲勢，紐約4日早盤再跌逾2%，主要是因為市場擔心美國總統川普的關稅生效，將對經濟產生衝擊。（路透）
比特幣3日暴跌逾9%，跌破9萬美元大關，逆轉前一日的漲勢，紐約4日早盤再跌逾2%，主要是因為市場擔心美國總統川普的關稅生效，將對經濟產生衝擊。（路透）

比特幣3日暴跌逾9%，跌破9萬美元大關，逆轉前一日的漲勢，紐約4日早盤再跌逾2%，主要是因為市場擔心美國總統川普的關稅生效，將對經濟產生衝擊。

與加密貨幣掛鉤股票的走勢3日也同步收低，Coinbase和Robinhood 兩大交易平台分別下跌4.6%和6.4%。

MicroStrategy的股價從開盤時上漲14%到收盤翻黑跌1.36%。

美國總統川普2日宣布，將創造比特幣在內五種加密貨幣儲備，加密幣全面翻揚，比特幣更是一度大漲逾10%，至9.5萬美元，但根據彭博資訊的報價，比特幣3日一度重摔9.8%至85,084.7美元，4日早盤再跌2%，報8.3萬美元；乙太幣3日更慘崩15%至2,152.19美元，4日早盤也一樣再跌2%。

日本比特幣交易所Bitbank的加密貨幣市場分析師長谷川表示：「川普（有關加密貨幣儲備） 評論的影響不會持續。本周其他事態發展可能讓價格上漲，但川普的評論已被消化。」

他還指出，雖然方向仍然是朝著建立儲備前進，但目前並沒有真正建立儲備的公告。

加密幣投資人這幾天彷彿坐上雲霄飛車，加密幣普遍隨著比特幣大起大落，2日漲勢最旺時，比特幣漲幅一度達10.5%，但動能在3日稍早便已顯疲態，當時市場氛圍主要是質疑川普建立加密幣儲備的可行性，以及背後的動機。

加密幣納入儲備一直是交易者鼓吹的構想。他們認為建立類似黃金儲備「諾克斯堡」（Fort Knox）的機制，買進並持有比特幣，有助於提升這資產的合法地位。

相關提案目前尚在州級和聯邦立法機關推動，但這些法案面臨部分共和黨議員在內的反對聲浪，他們認為此舉可能讓納稅人的錢陷於風險。

此外還有引發利益衝突的疑慮，因為川普有些幕僚便投資加密幣。

4日另傳出一件不利於加密幣的消息，就是新加坡財政部第二部長徐芳達表示，加密貨幣是高度投機的工具，缺乏內在價值，不符合該國投資實體的「長期方向」。

彭博資訊報導，徐芳達在國會被問及主權基金是否也該持有加密幣時，表示新加坡的投資實體「投資於與經濟基本面掛鉤、且具有長期增值潛力的資產」，而加密幣並不符合此條件，「它們是高度投機的工具，容易出現極端的價格波動，且缺乏來自現金流、收益或有形資產等內在價值」。

比特幣行情走勢
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