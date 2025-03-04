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台積電大手筆五個No.1 拉高長期股東權益

記者尹慧中／台北即時報導
台積電董事長魏哲家（左）3日於白宮宣布加碼投資美國千億美元，並與美國總統川普握手致意。業界分析，台積電在美國大投資，寫下五個第一。（歐新社）
台積電董事長魏哲家（左）3日於白宮宣布加碼投資美國千億美元，並與美國總統川普握手致意。業界分析，台積電在美國大投資，寫下五個第一。（歐新社）

台積電董事長魏哲家3日於白宮宣布加碼投資美國千億美元，累計在美總投資金額將達1,650億美元。業界分析，台積電在美國大投資，寫下五個第一，並拉高長期股東權益。

五個第一當中，首先，魏哲家親自在白宮宣布相關細節，是台灣半導體產業第一人。

其次，台積電加碼投資美國千億美元，是美國史上規模最大的單項外國直接投資案，也是台灣半導體業歷來最大海外投資案，堪稱空前絕後。

第三，台積電美國建廠規模與速度，將同創世界第一。業界觀察，依台積電釋出的規畫，在已量產4奈米的亞利桑納州首座晶圓廠之餘，台積電後續將於十年內在美興建七座晶圓廠，若實現，相關規模與速度是世界第一，若加計這段期間內歐洲、日本等地建廠計畫，總計台積電未來十年內海外將蓋十座晶圓廠，印證先前業界盛傳2025年啟動全球在建或興建十座廠的計畫，相關規模與手筆，也是世界第一。

第四，依據台積電的說法，相關投資後續到位後，將在美國創造最多建廠的就業規模，除了亞利桑納州之外，也可望振興周邊「鐵鏽帶」區域的勞動力，也是另一個第一。

根據台積電釋出的說明內容，相關投資意向預計在未來四年為約4萬個營建工作機會提供支持，並在先進晶片製造和研發領域創造數以萬計高薪且高科技的工作機會。預計未來十年，這項投資還將推動亞利桑納州和美國各地超過2,000億美元的間接經濟產出。

第五個第一是：台積電相關大投資背後，有最多客戶背書。台積電客戶總部所在地位於美國的營收占比已達七成，業界觀察，多數美系客戶都有地緣政治議題驅動的異地備援生產需求，除了既有在台灣廠區生產，同步在美國新廠下單將是一個好的組合選項。蘋果日前發布美國5,000億美元大投資新聞稿時，更特別點名台積電。蘋果當時提到，將持續投入旗下蘋果美國先進製造基金，該基金包含承諾投入數十億美元用於取得台積電晶圓21廠晶片。

台積電 投資 亞利桑納州

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