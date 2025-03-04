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彭博：台積電美國加碼有助穩定市占 然恐危及「台灣優先」

編譯簡國帆／綜合外電
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台積電總裁魏哲家與美國總統川普同台宣布加碼投資美國的計畫。 (路透)
台積電總裁魏哲家與美國總統川普同台宣布加碼投資美國的計畫。 (路透)

台積電宣布未來幾年將在美國加碼投資1,000億美元，再興建三座晶圓廠，專家認為，這筆投資案將增添川普推動美國製造的政績，有助緩解台灣當局的壓力，也能幫助台積電確保未來十年在先進製程的市占，卻也將威脅台灣的科技優勢，危及「台灣優先」。

台積電總裁魏哲家在與川普會面後表示，除了預定今年量產的晶圓廠及先前承諾會再蓋的兩座，將在美國再興建三座晶圓廠，並將創設兩座先進封裝廠，並計劃創建營發中心，將是「美國史上最大規模的單筆外國直接投資」。

這1,000億美元的投資額，將是附加在先前650億美元投資額之上，也就是台積電在美國的總投資額將增至1,650億美元。台積電並未說明新投資案的時程安排，只說未來四年將創造4萬個營建工作，

川普形容這項投資案是「舉世最強公司的重大舉動」，但並未說明這筆投資是否能讓美國提供台灣安全保障，只說這樁投資攸關經濟與國家安全，若中國試圖掌控台灣，將是「災難性的」，台積電在美國興建晶圓廠，將允許美國擁有製造產能的「非常大部分」。對川普來說，台積電此舉有助向選民展現，他正在履行強化國內製造業並創造就業的競選承諾

《晶片戰爭》作者米勒（Chris Miller）說，必須等待更多細節，才能評估這樁投資對美國晶片製造的長期影響，他認為台積電可能希望這筆投資能為與川普政府建立正面關係奠定基礎。

Berstein分析師團隊指出，川普再度強調關稅在促進更多製造業遷到美國的角色，但刺激台積電做出這個決定的因素是政治壓力，而非關稅。

彭博分析師認為，台積電承諾在美國加碼的投資，可能聚焦於先進製程節點，雖然利潤會因為美國營運成本較高而下滑，但仍能滿足輝達、蘋果等關鍵客戶的要求，在美國生產先進製程晶片，在英特爾因為川普效應而默默吸引美國晶片設計製造商之際，也能加重英特爾晶圓製造雄心所面臨的競爭壓力。

而且，先前傳出川普政府官員已與台積電洽談取得英特爾晶圓廠控股權的事宜，分析師認為，台積電這筆投資至少釐清了台積電以技術支援英特爾的最壞情境並未成真。

彭博分析師指出，對台灣而言，在美國追加投資某種程度是出於地緣政治考量，滿足川普去年夏季提出的要求，即台灣應該為美國幫助抵抗中國的威脅，支付「保護費」，川普也能增添政績，並且幫助降低美國對台灣的貿易逆差。

然而，台積電在美國的現有計畫依然面臨重重阻礙，包括美國缺少技能嫻熟的勞工、監管障礙，及大部分供應鏈仍位於亞洲，擴大投資解決不了這些問題。路透熱點透視專欄也指出，台積電承諾在美國設立研發中心，將威脅台灣的科技優勢，危及「台灣優先」。

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