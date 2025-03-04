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不滿馬斯克從政作風 特斯拉北歐銷量大減 落後福斯、豐田

財經新聞組／綜合報導
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特斯拉2月的斯堪的納維亞半島銷量較去年同期大幅下降，因為執行長馬斯克在美國總統川普政府中所扮演的角色，這家電動汽車製造商面臨著品牌忠誠度的考驗。

最新公布的註冊數據顯示，特斯拉汽車2023年和2024年分別在挪威、瑞典和丹麥的銷售排行榜上名列前茅，但今年其銷量已落後於福斯和豐田等推出較新車型的競爭對手。

上個月，瑞典共註冊了613輛新特斯拉汽車，年減42%；雖然北歐三國整體電動車需求不斷上升，但挪威和丹麥的註冊量都下降48%，分別達917輛和509輛。

馬斯克進入政界，大幅削減美國聯邦政府工作人員數量，並支持歐洲極右翼政治觀點，在美國引發了「下架特斯拉」示威活動，並在其他地方引發了抵制特斯拉的呼籲。

在幾乎所有新車都是純電動的挪威，特斯拉的整體汽車銷量占比已從2024年全年市場領先的18.9%和2023年的20%下滑至今年至今的8.8%。

但產業組織挪威道路聯合會(OFV)表示：「該品牌多年來在挪威一直擁有獨特的市場地位。能否持續下去還不確定，因為特斯拉和馬斯克周圍有很多動盪和噪音。」

在丹麥，越來越多潛在買家向丹麥汽車駕駛員聯合會(FDM)尋求建議，尋找特斯拉的替代品。

特斯拉 馬斯克 瑞典

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