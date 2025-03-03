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美股3月步步荊棘 投資人焦慮

編譯劉忠勇／綜合報導
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美國股市上周五(2月28日)尾盤收高，暫時擺脫地緣政治和關稅攪擾，但仍無法挽回連兩周頹勢。隨川普關稅生效日迫在眉睫，美股邁入3月的上行之路滿布荊棘。

道瓊工業指數上周五上漲601點，漲幅1.4%；標普500指數和那斯達克綜合指數收盤強彈1.6%，上月跌幅分收斂為1.4%和4%。

費城半導體指數反彈1.7%，但2月跌幅多達5%。台積電ADR繼上周四下跌7%後再跌0.3%、上月跌幅深達13.8%，為2022年9月30日來最大單月跌幅。輝達(NVIDIA)上周五反彈4%，2月也保住4%漲幅。

川普總統上周五在白宮當面指責烏克蘭總統澤倫斯基「賭上第三次世界大戰」，雙方不歡而散，沒有簽署任何礦產協議，讓外界對地緣政治更感焦慮。

同時，財政部長貝森特表示，墨西哥提議對中國採取和美國相同的關稅措施，他敦促加拿大也比照辦理，似替加墨避開關稅措施解套。

InfraCap執行長哈特菲爾德(Jay Hatfield)認為，美烏領導人之間的齟齬讓市場不安，但川普強行促成和平，這對整體局勢來說是正面的。Miller Tabak策略師馬利(Matt Maley)則指出，白宮傳出的說法太過於分歧，投資人對短期前景難有信心。

美國10年期公債殖利率上周五收在4.228%，跌到10月來最低，2月寫一年多來最大單月跌幅。

展望本周，關稅仍是市場關注的焦點。

川普已重申，對加墨兩國25%關稅將如期於3月4日生效，同日將對中國商品另加徵10%的關稅，加上2月4日已生效的10%關稅，形同對中國加徵20%關稅。

7日也將公布的美國2月就業報告，根據FactSet調查，2月料新增16萬個就業機會，高於1月的14.3萬個，而失業率料持穩於4.0%。

關稅 川普 白宮

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