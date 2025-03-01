我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

方大同過世享年41歲 親友證實：他後事非常低調

歌手方大同「抗病5年」過世 享年41歲

美1月通膨、消費皆降 貿易逆差激增 經濟成長恐放緩

編譯任中原／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國今年元月個人消費支出（PCE）及PCE通膨率全面降溫。(歐新社)
美國今年元月個人消費支出（PCE）及PCE通膨率全面降溫。(歐新社)

美國今年元月個人消費支出（PCE）報告顯示，聯準會（Fed）最關心的通膨指標稍稍回降，但美國民眾的消費動能劇降，顯示美國經濟可能明顯降溫；另外元月產品貿易逆差激增，也將增強川普擴大實施關稅政策的決心。

美國商務部經濟分析局2月28日公布，元月整體PCE平減指數比去年12月上升0.3%，符合預估，月升幅也與去年12月相同；比去年同期上升2.5%，符合預估，但低於12月時的2.6%年升幅。

核心PCE平減指數則比12月上升0.3%，符合預估，但高於12月時的0.2%月升幅；比去年同期上升2.6%，符合預估，但比去年12月時的2.9%年升幅（修正數）明顯下降，是2021年初以來的最低升幅，也終止半年來升幅擴大的勢頭。

個人消費支出比12月減少0.2%，低於預估的增加0.2%，更遠低於12月時的0.8%（修正數）增幅。扣除通膨後的實質個人消費支出月減0.5%，比預估的減少0.1%更差，更遠遜於於去年12月時的增加0.5%（修正數），也是四年來最大的單月減幅，部分原因是受到天氣嚴寒以及去年終消費熱季結束的影響。

但上月個人所得增加0.9%，高於預估及去年12月時的0.4%增幅。所得增加，但消費支出減少，顯示消費者憂慮川普的政策可能使經濟降溫，因而採取防禦性作法，撙節支出並增加儲蓄，這與消費者信心下降的勢頭相符，也令市場擔憂美國經濟能否維持強韌。

之前一些其他數據顯示通膨不降反升，而PCE報告使通膨壓力稍稍紓緩。但經濟學者表示，基於川普的關稅及其他政策可能衝擊物價，因此聯準會（Fed）在看到通膨明確降溫之前，仍將暫停降息。

另外，美國元月商品貿易逆差意外擴大，比去年同期激增25.6%，為1,533億美元，也遠高於預估的1,166億美元。進口增加11.9%，為3,254億美元，主因工業供應鏈及消費品進口激增，也可能是因為進口商趕在關稅實施前大量補貨；出口增加2%，為1,722億美元，主要是資本財出口增加。

消費支出減弱，貿易逆差激增，預示今年第1季經濟成長可能減緩。

川普 關稅 聯準會

上一則

DeepSeek帶動 Nvidia中國特供AI晶片 1個月漲價10%

下一則

財經簡訊

延伸閱讀

把澤倫斯基趕出白宮？川普語帶保留：我想你知道答案

把澤倫斯基趕出白宮？川普語帶保留：我想你知道答案
「感謝美國、尊重川普」是否道歉？澤倫斯基這麼說

「感謝美國、尊重川普」是否道歉？澤倫斯基這麼說
川普授權 馬斯克團隊「神秘行動」清理政府機構

川普授權 馬斯克團隊「神秘行動」清理政府機構
白宮取消美烏礦產協議記者會 澤倫斯基提前離開白宮

白宮取消美烏礦產協議記者會 澤倫斯基提前離開白宮

熱門新聞

截至2024年底，波克夏現金和約當現金總額升至3,342億美元，比9月底的3,252億美元進一步升高，再度刷新紀錄。(路透)

股神何以囤如此多現金？「2原因」解析

2025-02-22 09:35
就算近來傳出裁撤國稅局說法，但報稅季節已開始，所得稅不能不交。(歐新社)

即使廢除國稅局「你還是得繳稅」 學者：盡早申報

2025-02-22 21:48
股神巴菲特去年5月出席於內布拉斯加州的波克夏年度股東大會。(路透)

股神巴菲特罕見談政治 年度股東信喊話川普3建議

2025-02-22 23:04
海湖莊園是總統川普位於佛羅里達州的住所和私人俱樂部，他經常在這裡招待賓客或召開記者會。近來市場盛傳，有個「海湖莊園協議」，部分內容或許聽來荒誕，但也不能忽視背後的深意與影響。圖為川普2月7日在海湖莊園宴請共和黨聯邦參議員的檔案照。 （路透）

別說不可能 川普想「賴帳」？ 華爾街老將示警全球金融秩序可能顛覆

2025-02-24 08:10
幣圈21日遭遇史上最大駭客劫盜案。 （路透）

加密幣爆史上最大竊案 Bybit遭駭15億美元被劫

2025-02-22 08:42
馬斯克（左）的淨資產周二蒸發222億美元，主要是他帶領的政府效率部強勢推動聯邦減支以及川普（右）的潛在關稅引發市場不安。 （路透）

馬斯克帶領DOGE引發市場不安付出代價 淨資產一夕蒸發222億美元

2025-02-25 18:30

超人氣

更多 >
一個字引爆川普與澤倫斯基大吵 BBC還原史無前例現場

一個字引爆川普與澤倫斯基大吵 BBC還原史無前例現場
歌手方大同驚傳過世 享年41歲

歌手方大同驚傳過世 享年41歲
顏值再度封神…baby慶36歲生日 絕美禮服勾勒曼妙身姿

顏值再度封神…baby慶36歲生日 絕美禮服勾勒曼妙身姿
澤倫斯基匆匆離開 誰吃了白宮為他準備的午餐？

澤倫斯基匆匆離開 誰吃了白宮為他準備的午餐？
MIT亞裔女學霸遭捲入卡車前後輪身亡 家人索賠3000萬

MIT亞裔女學霸遭捲入卡車前後輪身亡 家人索賠3000萬