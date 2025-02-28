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美國經濟靠富人大手筆支撐 最富10%家庭占近半消費

編譯任中原／綜合外電
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最新統計顯示，美國經濟愈來愈靠有錢人的消費來支持。 美聯社
最新統計顯示，美國經濟愈來愈靠有錢人的消費來支持。 美聯社

美國經濟愈來愈靠有錢人的消費支持；穆迪分析公司指出，所得前10%的家庭（年收入25萬美元以上者），靠著從股市、房地產及其他資產創造出來的財富，大肆揮霍，這群人的消費占總消費支出的49.7%，是1989年有這項數據以來的最高水準，也比10年前的36%大幅提高。

穆迪首席經濟學者詹迪估計，單單是這群有錢人的支出，就占美國國內生產毛額（GDP）近三分之一。在2023年9月到2024年9月期間，這群人的消費支出增加12%，同期間工薪階層與中產家庭的支出反而減少。

他表示，「有錢人的財務狀況空前之好，支出空前之強，且經濟對這群人的依賴空前之高」。

美國總統川普日前宣布，將啟動名為「金卡」（gold card）的新方案，為在美投資至少500萬美元的人士提供居留權，作為取得美國公民身分的途徑之一，並取代現有的EB-5投資移民方案。

過去四年來，美國富人的支出增幅高達58%，遠高於21%的累積通膨率；所得底層80%的民眾的支出增加僅增加25%，只比通膨率略高。

富人的購買力來自於過去幾年來股市及房市大漲；這雖顯示經濟情況良好，但也使擁有這些資產者與沒有資產者的財力差距持續擴大。

在疫情期間，美國各所得階層的儲蓄全面增加，2022年初家庭的超額儲蓄高達2.6兆美元。之後通膨升高，大部分民眾都動用超額儲蓄來維持消費水準；但10%高收入者的超額儲蓄只從1.4兆美元減少1.3兆美元，而其他民眾的超額儲蓄總額則從1.15兆美元劇減到2,910億美元。

高所得群的資產價值也驟然增加，例如股票。據聯準會（Fed）的數據，從2019年底以來，所得最高20%家庭的資產淨值增加逾35兆美元，增幅約45%；其他80%家庭的淨資產增幅雖也類似，但總金額僅增加14兆美元。

經濟學者指出，一旦股市或房價大幅下跌，將使10%富人的信心動搖，並減少支出，將對經濟產生重大影響。目前消費者信心正開始下降，包括最富裕的三分之一消費者，一部分是因為川普的關稅威脅所致。

儲蓄 投資 川普

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