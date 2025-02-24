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分析師：重估美國黃金儲備價值 將對金價帶來利多

編譯任君翔／綜合外電
分析師指出，若美國重估黃金儲備價值，將對金價帶來利多。 （美聯社）
分析師指出，若美國重估黃金儲備價值，將對金價帶來利多。 （美聯社）

財政部長貝森特（Scott Bessent）稍早發言引發各界猜測，認為美國政府或將以目前市價重估手中的黃金儲備；華爾街分析師則表示，如果政府真的這麼做，將為黃金價格增添更多動能，因其意味著這種貴金屬並非過時的資產。

財星雜誌報導，美國銀行（BofA）商品及衍生性商品研究主管布蘭奇（Francisco Blanch）接受彭博電視訪問時提到，重估美國的黃金儲備價值，雖可能會只是一場會計意義上的演練，但仍可增加聯準會（Fed）的資產負債表。他說，「我認為這可能是黃金市場的利多，因為這表示黃金不再是一種『野蠻的遺跡』（barbarous relic），反之，當今最大的中央銀行正對黃金重燃興趣。」

但布蘭奇也指出，此舉將無助於川普政府推動其首要任務，包含壓低美元匯率、降低能源價格以抑制通膨，及誘使Fed繼續降息。

自從1934年美國頒布「黃金儲備法案」後，Fed便將黃金轉移到美國財政部，本身不再持有黃金。作為交換，Fed則獲得「黃金憑證」（gold certificates）。

美國政府共持有2.616億英兩的黃金，若以1970年代的價格1英兩42.22美元計算，這些黃金的帳面價值僅為110億美元。但若以目前黃金現貨價格每英兩約2,950美元來計算，價值則高達7,500億美元。

財政部長貝森特本月稍早曾說，「為了美國人民，我們正在將美國政府資產負債表中的資產部分貨幣化」，但他隨後澄清並無重估黃金儲備價值的打算。

22日時，川普重申他將與馬斯克一同走訪諾克斯堡（Fort Knox），確認黃金是否安然存放在那裡。貝森特20日則對彭博資訊表示，他未計畫拜訪諾克斯堡，且「所有黃金都在那裡。」

黃金價格在新冠疫情期間飆漲一倍，又在2022年俄烏戰事後攀升，因西方凍結俄羅斯持有的美元與歐元資產，使其他國家擔憂自身美元資產是否也將變得脆弱，從而將目光轉往黃金。如今，各國央行已位列全球最大黃金買家。同時，投資人及消費者也紛紛持有黃金，作為避險資產。

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