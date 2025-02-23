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罕見給政府建言 巴菲特致波克夏股東信八大要點一次看

編譯林文彬／綜合外電
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「股神」巴菲特致波克夏年度股東信出爐，巴菲特在信中罕見提供美國政府建議。（美聯社）
「股神」巴菲特致波克夏年度股東信出爐，巴菲特在信中罕見提供美國政府建議。（美聯社）

有「股神」美譽的波克夏公司（Berkshire Hathaway）執行長巴菲特，年度致波克夏股東信22日出爐，在總統川普第二任期屆滿一個月之際，巴菲特一改近幾年幾乎不談政治和時事的作風，罕見提供美國政府一些建議，以下整理巴菲特今年股東信八大重點：

呼籲美國政府善用稅金

巴菲特向「山姆大叔」（即美國）致謝，但也呼籲美國政府善用稅金照顧許多無辜苦命人，認為這些人值得過較好生活。巴菲特並提醒永遠別忘記美國需要維持貨幣穩定，這仰賴政府的智慧及警覺心來達成。

現金資產永遠不如股票

波克夏截至去年第4季坐擁3,342億美元現金及約當現金，創歷史新高，但巴菲特仍強調投資「優質事業」的優先順序永遠高於約當現金資產。巴菲特說：「如果愚蠢財政政策盛行，現金價值可能縮水。這種不顧後果的作法已成為一些國家常態。回顧我國短暫歷史，美國也曾差點走到這步。」

永遠會把絕大多數資金投資於股市

巴菲特表示，波克夏永遠會把絕大多數資金部署於股市，投資標的以美國股票為大宗，股東可以放心。不過，巴菲特也感嘆像完好無缺寶石一樣的真正優質企業少之又少，市場上常沒有令人注目的投資標的。

可能加碼投資日本商社

波克夏目前持有的五檔日本股票分別是伊藤忠、丸紅、三菱、三井和住友，也就是日本五大綜合商社。截至2024年底這些日股部位市值為235億美元，總投資成本為138億美元。巴菲特表示，波克夏承諾長期投資日本，已和五大商社達成協議，波克夏持股比重將不受原本10%上限限制，為逐步加碼投資鋪路。

亞伯「不久後」將接任波克夏執行長

巴菲特讚許接班人亞伯（Greg Abel）領導能力，並透露亞伯接替他擔任波克夏執行長的日子將至。巴菲特說：「我今年94歲，亞伯再過不久就會取代我出任執行長，屆時年度股東信將由他執筆。」

坦承有時也會犯錯

巴菲特坦承曾在資金配置和人事決策方面犯錯，但未提供細節。巴菲特說：「我曾在評估波克夏聘請的經理人能力或忠誠度時犯錯，對忠誠度失望帶來的傷害可能大於財務影響，或許和婚姻失敗的痛苦不相上下。」

波克夏60周年紀念書將在股東會開賣

波克夏將在今年年度股東會販售名為「波克夏60年」（60 Years of Berkshire Hathaway）的特別周年紀念書，這本書由前員工索娃（Carrie Sova）策劃，總計有5,000本可供購買。另外20本附上親筆簽名的版本，則會送給向遊民收容所Stephen Center捐款5,000美元的股東，巴菲特承諾跟進所有捐獻。

波克夏納稅比科技巨擘多

巴菲特表示，波克夏去年繳給美國國稅局268億美元所得稅，是美國繳最多稅的公司，就連市值達到數兆美元的美國重量級科技公司也比不上。如果波克夏每20分鐘支付一張100萬美元支票，而且2024年366天（2024年是閏年）每天都這麼做，到了年底波克夏仍會欠聯邦政府一大筆稅。

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