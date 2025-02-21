關稅威脅低價競爭力 沃爾瑪看淡2025景氣
沃爾瑪憑藉其具有競爭力的價格，再次實現了強勁的銷售和利潤。但在不確定的經濟形勢下，2025年似乎面臨著新的挑戰。
這家全美最大零售商對2025年的每股獲利預期比分析師預測低27分，而沃爾瑪對本季的財測也比華爾街低7分。
其銷售前景也令人失望，這可能反映出未來挑戰日益增加，因為，而川普總統對中國和其他國家的關稅威脅到沃爾瑪成功的核心低價模式。
沃爾瑪已經針對一些關稅威脅建立了對沖措施。該公司食品雜貨約占其美國業務60%，這意味著很大一部分銷售額並不依賴中國或其他地方生產的商品。
沃爾瑪業績數據或許能反映出美國購物者的情緒，尤其是大多數經濟學家認為新的貿易壁壘有可能重新引發通膨。過去一年消費者越來越重視必需品，而不是電視、家具或家電。由於信貸和食品雜貨成本的上漲，他們在購買大件商品時變得更加謹慎。
沃爾瑪可能面臨的挑戰是，新關稅帶來的經濟風險比川普第一任期更大。經濟學家表示，如果美國人遭遇新一輪物價上漲，而美國經濟的70%是由消費者推動的，那麼支出的全面回落將帶來的影響將遠遠超出沃爾瑪的銷售額。
沃爾瑪截至1月31日當季獲利52.5億元，合每股65分，調整後每股獲利66分；分析師預計每股獲利65分。銷售額成長4.1%至1805.5億元；分析師預測售額為1800.7億元。
沃爾瑪美國同店銷售額成長4.6%，略低於上季的5.3%。全球電商銷售額成長16%，明顯低於第3季27%的增幅。
沃爾瑪預計第1季每股獲利將在57至58分之間，遠低於華爾街預期的64分。沃爾瑪預計全年每股獲利將在2.5至2.6元之間，這也低於FactSet分析師預測的2.77元。
該公司預測本季銷售額將成長3%至4%，即在1663.5至1679.7億元之間。FactSet分析師預計銷售額為1670.5億元。
沃爾瑪預計今年銷售額將成長3%至4%，即6675.7至6740.5億元之間。FactSet分析師的預測是7087.2億元。
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