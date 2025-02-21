關稅威脅低價競爭力 沃爾瑪看淡2025景氣

沃爾瑪上季業績強勁，但對今年看法卻轉趨謹慎。（路透）

沃爾瑪 憑藉其具有競爭力的價格，再次實現了強勁的銷售和利潤。但在不確定的經濟形勢下，2025年似乎面臨著新的挑戰。

這家全美最大零售商對2025年的每股獲利預期比分析師預測低27分，而沃爾瑪對本季的財測也比華爾街 低7分。

其銷售前景也令人失望，這可能反映出未來挑戰日益增加，因為，而川普總統對中國和其他國家的關稅 威脅到沃爾瑪成功的核心低價模式。

沃爾瑪已經針對一些關稅威脅建立了對沖措施。該公司食品雜貨約占其美國業務60%，這意味著很大一部分銷售額並不依賴中國或其他地方生產的商品。

沃爾瑪業績數據或許能反映出美國購物者的情緒，尤其是大多數經濟學家認為新的貿易壁壘有可能重新引發通膨。過去一年消費者越來越重視必需品，而不是電視、家具或家電。由於信貸和食品雜貨成本的上漲，他們在購買大件商品時變得更加謹慎。

沃爾瑪可能面臨的挑戰是，新關稅帶來的經濟風險比川普第一任期更大。經濟學家表示，如果美國人遭遇新一輪物價上漲，而美國經濟的70%是由消費者推動的，那麼支出的全面回落將帶來的影響將遠遠超出沃爾瑪的銷售額。

沃爾瑪截至1月31日當季獲利52.5億元，合每股65分，調整後每股獲利66分；分析師預計每股獲利65分。銷售額成長4.1%至1805.5億元；分析師預測售額為1800.7億元。

沃爾瑪美國同店銷售額成長4.6%，略低於上季的5.3%。全球電商銷售額成長16%，明顯低於第3季27%的增幅。

沃爾瑪預計第1季每股獲利將在57至58分之間，遠低於華爾街預期的64分。沃爾瑪預計全年每股獲利將在2.5至2.6元之間，這也低於FactSet分析師預測的2.77元。

該公司預測本季銷售額將成長3%至4%，即在1663.5至1679.7億元之間。FactSet分析師預計銷售額為1670.5億元。

沃爾瑪預計今年銷售額將成長3%至4%，即6675.7至6740.5億元之間。FactSet分析師的預測是7087.2億元。