賣1台虧數十萬 電動卡車製造商Nikola申請破產

電動車 製造商Nikola宣布已申請第11章破產 保護，並將出售其資產。這是最新一家因面臨需求低迷、現金快速消耗和資金挑戰而陷入困境的電動車製造商。

這也代表該公司結束了一段充滿挑戰的旅程，包括幾次領導層變動、股價暴跌和賣空者指控。

菲斯克(Fisker)、普羅特拉(Proterra)和洛茲敦汽車(Lordstown Motors)等在疫情期間上市並承諾徹底改變該產業的電動車公司近年來陸續申請破產，原因是高利率和需求疲軟導致資本密集型業務的資金枯竭。

執行長吉爾斯基在聲明中表示：「與電動車行業的其他公司一樣，我們也面臨著各種影響我們營運能力的市場和宏觀經濟因素。」「不幸的是，我們最大的努力還不足以克服這些重大挑戰。」

由馬斯克領導的電動車先驅特斯拉 雖也提供優惠和激勵措施，但高昂的借貸成本和產品線老化抑制了需求，導致其2024年銷售額首次下滑。

Nikola最初生產電池驅動的半拖車，後來轉向生產使用氫氣的電動卡車。

該公司將在3月底前繼續進行一些卡車組裝作業和一些氫燃料加注作業。

根據法庭文件，Nikola的資產價值在5億至10億元之間，估計其負債在10億至100億元之間。

總部位於亞利桑納州鳳凰城的Nikola成立於十多年前；於2020年6月上市，並於隔年12月首輛電動車下線交車。

Nikola在2024年擴大了氫動力卡車的產量，但由於高昂的借貸成本，車隊營運商不願投資採用電動卡車，因此每售出一輛汽車仍會損失數十萬美元。

Nikola的現金和現金等價物在9月底大幅下降至1.983億元；而2023年底時為4.647億元。該公司表示在啟動第11章破產程序時，手頭上只剩4700萬元現金。