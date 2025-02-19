我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普開鍘司法部 拜登時代聯邦檢察官全開除

達美航空翻覆80人全部奇蹟生還 3關鍵原因

川普關稅 高盛專家：促使企業嚴控擴廠 恐延後或暫停投資

財經新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普的關稅讓企業在規劃資本支出時轉趨保守。（路透）
川普的關稅讓企業在規劃資本支出時轉趨保守。（路透）

川普以「關稅人」自豪，但這也促使企業高階主管重新思考：應該投資多少長期資本來建造房地產、廠房和設備。用股市詞彙來說，就是資本支出。

高盛首席經濟學家哈祖斯(Jan Hatzius)對第4季財報的最新分析發現，史坦普1500指數成分股的2025年資本支出預期調升5%；但在高盛追蹤的一籃子受關稅影響較大的公司而言，調幅修正至僅有2%；對在加拿大、墨西哥和中國銷售占比較高的公司，資本支出更下修至1%。

哈祖斯發現，管理層在財報電話會議上提到的關稅遠高於川普總統上次貿易戰期間的水平，「評論強調了關稅政策帶來的不確定性及其可能延後或暫停投資決策。」「關稅影響較大的公司不成比例地提高了通膨預期，即使我們對物價的總體追蹤指標淨值僅小幅增加，且仍遠低於疫情前的水平。」

川普政府上任前幾周就揮動關稅大刀，並承諾在商務部長盧特尼克(Howard Lutnick) 4月1日發布報告後實施對等關稅。前提是美國將提高對外國產品的關稅，以對應其他國家對美國產品徵收的關稅。

白宮已經對所有進口鋼鐵徵收25%的關稅，並對所有中國進口產品在原有關稅基礎上加徵10%的關稅。中國採取了反擊措施，對部分晶片和金屬徵收關稅。而川普同意暫停對加拿大和墨西哥徵收25%的關稅30天。

哈祖斯認為，進一步延長加拿大和墨西哥的關稅「是可能的」，但預計對中國的關稅將進一步調高。這位資深經濟學家也預計歐盟將對汽車以及藥品和半導體等關鍵進口產品徵收新的關稅。

但股市成功擺脫了對關稅的擔憂，因為交易員認為川普正在利用關稅作為談判策略。那斯達克指數和道瓊工業指數2月來別上漲2%和1.2%。史指小幅上漲。輝達(Nvidia)和Palantir等動能股強勁上漲，後者本月上漲20%，前者上漲43%。

關稅 川普 墨西哥

上一則

財經簡訊

下一則

台經部：陸、韓鋼品傾銷 損害台廠

延伸閱讀

美威逼、陸利誘 莫忘台灣優先

美威逼、陸利誘 莫忘台灣優先
波蘭總統稱美承諾不減少北約東側駐軍 盼建「川普堡」常駐基地

波蘭總統稱美承諾不減少北約東側駐軍 盼建「川普堡」常駐基地
傳美俄提3階段和平計畫 川普稱可能月底見普亭

傳美俄提3階段和平計畫 川普稱可能月底見普亭
擬向半導體徵收關稅 川普：可能比25%更高

擬向半導體徵收關稅 川普：可能比25%更高

熱門新聞

美國一檔大型科技股已連續18個交易日上漲，也就是美國總統川普就職以來從未收黑。(路透)

川普就職後竟天天漲 這檔股票連18紅 老闆趁機套現2200萬

2025-02-13 08:55
英特爾股價截至14日當周，創25年來最大周線漲幅。(路透)

英特爾飆25年最大周線漲幅 施壓台積出手救是公然搶劫？

2025-02-15 12:08
輝達（NVIDIA）上季大幅減少對矽智財大廠安謀（Arm）的投資持股。 （美聯社）

NVIDIA大幅減持安謀股票 揭露持股「1新創公司」帶動暴漲

2025-02-15 07:20
美國1月CPI年升3.0%，高於預期。路透

1月CPI漲幅超過預期 道瓊開盤急挫逾450點

2025-02-12 09:00
美股三大指數14日早盤平盤波動。路透

美股早盤平盤波動 這檔中概股獲輝達投資 狂漲96%

2025-02-14 11:19
「股神」巴菲特旗下波克夏公司上季削減金融股部位，但停止拋售蘋果股票，該公司並投資一家酒精飲料生產商。（路透）

加碼買披薩 巴菲特上季沒賣蘋果 再砸錢投資酒精生產商

2025-02-15 08:10

超人氣

更多 >
馬斯克痛批社安局「弊端」：人口檔案最年長369歲

馬斯克痛批社安局「弊端」：人口檔案最年長369歲
母籍國不接收就送第三國 背負遞解令華人噩夢成真

母籍國不接收就送第三國 背負遞解令華人噩夢成真
稱拜倫川普為「校園異類」紐約大學共和黨學生會長辭職

稱拜倫川普為「校園異類」紐約大學共和黨學生會長辭職
達美航空多倫多事故 從降落到翻覆過程影像曝光

達美航空多倫多事故 從降落到翻覆過程影像曝光
2024陸娛明星商業價值榜單出爐 楊紫收視佳拿第二、冠軍是她

2024陸娛明星商業價值榜單出爐 楊紫收視佳拿第二、冠軍是她