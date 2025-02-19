川普關稅 高盛專家：促使企業嚴控擴廠 恐延後或暫停投資

川普的關稅讓企業在規劃資本支出時轉趨保守。（路透）

川普 以「關稅 人」自豪，但這也促使企業高階主管重新思考：應該投資多少長期資本來建造房地產、廠房和設備。用股市詞彙來說，就是資本支出。

高盛首席經濟學家哈祖斯(Jan Hatzius)對第4季財報的最新分析發現，史坦普1500指數成分股的2025年資本支出預期調升5%；但在高盛追蹤的一籃子受關稅影響較大的公司而言，調幅修正至僅有2%；對在加拿大、墨西哥 和中國銷售占比較高的公司，資本支出更下修至1%。

哈祖斯發現，管理層在財報電話會議上提到的關稅遠高於川普總統上次貿易戰期間的水平，「評論強調了關稅政策帶來的不確定性及其可能延後或暫停投資決策。」「關稅影響較大的公司不成比例地提高了通膨預期，即使我們對物價的總體追蹤指標淨值僅小幅增加，且仍遠低於疫情前的水平。」

川普政府上任前幾周就揮動關稅大刀，並承諾在商務部長盧特尼克(Howard Lutnick) 4月1日發布報告後實施對等關稅。前提是美國將提高對外國產品的關稅，以對應其他國家對美國產品徵收的關稅。

白宮已經對所有進口鋼鐵徵收25%的關稅，並對所有中國進口產品在原有關稅基礎上加徵10%的關稅。中國採取了反擊措施，對部分晶片和金屬徵收關稅。而川普同意暫停對加拿大和墨西哥徵收25%的關稅30天。

哈祖斯認為，進一步延長加拿大和墨西哥的關稅「是可能的」，但預計對中國的關稅將進一步調高。這位資深經濟學家也預計歐盟將對汽車以及藥品和半導體等關鍵進口產品徵收新的關稅。

但股市成功擺脫了對關稅的擔憂，因為交易員認為川普正在利用關稅作為談判策略。那斯達克指數和道瓊工業指數2月來別上漲2%和1.2%。史指小幅上漲。輝達(Nvidia)和Palantir等動能股強勁上漲，後者本月上漲20%，前者上漲43%。