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曾任OpenAI技術長、臨時CEO 穆拉蒂成立AI新創公司

編譯季晶晶／綜合外電
前OpenAI技術長穆拉蒂（Mira Murati）創辦人工智慧（AI）新創公司Thinking Machine Lab。(美聯社)
前OpenAI技術長穆拉蒂（Mira Murati）創辦人工智慧（AI）新創公司Thinking Machine Lab。(美聯社)

去年9月已離職的前OpenAI技術長穆拉蒂（Mira Murati）宣布創辦了一家新的人工智慧（AI）公司，取名Thinking Machine Lab，力求普及AI技術。

根據周二發布的部落格文章，Thinking Machine Lab將專注於構建AI模型和產品，以支持在各工作領域有更多「人類與AI的協作」，「雖然當前的系統擅長於程式設計和數學，但我們正在構建的AI適配全方位的人類專業知識，支持實現更廣泛應用」。

這家總部位於舊金山的新創公司挖角了前OpenAI的資深員工，包括共同創辦人John Schulman、前研究部副總裁Barret Zoph，兩人將分別擔任Thinking Machines的科學長和技術長。前特別項目負責人Jonathan Lachman和前安全部門副總裁Lilian Weng也加入了這家新創公司。根據員工在領英（LinkedIn）上公開的資歷，Thinking Machines現有的近30名員工裡，有超過12人曾效力OpenAI。

Thinking Machines Lab還沒有產品或模型問世。它聲稱將讓研究人員和產品負責人「共同參與設計」，「使AI系統更易理解、可客製，且通用能力更強大」。招聘網站顯示，Thinking Machines Lab持續在招募機器學習和研究管理等領域的人才。

穆拉蒂是阿爾巴尼亞人，畢業於達特茅斯學院，2018年加入OpenAI，2022年被任命為技術長。她領導了主要產品的發布，包括廣受歡迎的ChatGPT聊天機器人和進階語音模式。她也負責管理OpenAI的技術人員。

2023年年底，在OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）被董事會短暫撤職期間 ，穆拉蒂受命擔任臨時執行長。但她很快加入推動奧特曼復職的行列。

AI OpenAI 奧特曼

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