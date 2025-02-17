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史提格里茲：川普關稅讓美國變成「令人害怕投資的地方」

編譯易起宇／綜合外電
諾貝爾經濟學獎得主史提格里茲表示，川普關稅已讓美國變成「令人害怕投資的地方」。 （路透）
諾貝爾經濟學獎得主史提格里茲表示，川普關稅已讓美國變成「令人害怕投資的地方」。 （路透）

諾貝爾經濟學獎得主史提格里茲（Joseph Stiglitz）表示，美國總統川普關稅威脅，已讓美國變成一個「令人害怕投資的地方」，並可能引發停滯性通膨。

史提格里茲接受英國衛報訪問表示：「這造成了發生一種最糟情況的風險：停滯性通膨。」

他表示，儘管美國經濟在元旦前後展現出樂觀態勢，但川普走走停停的關稅計畫所創造的不確定性，以及他對法律規則的明顯蔑視，將阻礙投資。

史提格里茲說：「如果你是一家在美國或歐洲的企業，你會認為你擁有的是全球市場，還是只有歐洲市場？你會在哪設置你的工廠？」

他強調，負責掌管政府效率部（DOGE）的億萬富豪馬斯克所做的缺乏國會監督的刪減政府部門努力，以及川普對簽署條約的無視，包括他在第一屆任期與加拿大和墨西哥簽訂的貿易條約，對投資人考慮把美國視為目的地，都是有害訊號。

他說：「政府手上有非常龐大數量的合約，而我們卻不斷在撕毀它們。你是想要擁有多少風險？我會說，美國已變成一個令人害怕投資的地方。」

史提格里茲主張，這種不確定性可能會放緩經濟成長。同時，川普的關稅，以及其他國家的報復，也將會拉高通膨。

自川普重返執政以來，這個全球最大經濟體將通膨上漲的可能性，已讓投資人降低對美國聯準會（Fed）降息的押注，同時對全球爆發貿易戰的影響的擔憂也正在升高。

投資 川普 關稅

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