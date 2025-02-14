美上周初領失業金少7000人失業率下降4% 勞動市場穩健

雖然通膨再度抬頭且利率 上升，但雇主仍繼續留住員工，導致美國上周申請失業救濟金人數下降。

美國勞工部 公布，截至2月8日當周首席申請失業救濟金的美國人數量減少了7000人，至21.3萬人。分析師原本預計將有21.5萬份新申請。

每周申請失業救濟金的人數被視為代表裁員 的數據。

消除每周波動性的4周平均值下降1000人至21.6萬人。

截至2月1日當周，持續申請失業救濟金人數降至185萬人，較前周減少3.6萬人。

雖然過去一年勞動市場出現一些疲軟跡象，但仍保持健康，就業機會充足，裁員人數相對較少。

美國勞工部上周報告指出，美國雇主在1月新增了14.3萬個就業崗位，遠低於12月增加的25.6萬個。然而，失業率小幅下降至4%，顯示勞動市場仍然非常健康。

聯準會在2024年底三次調降基準貸款利率後，於1月下旬維持其基準貸款利率不變，並預計今年僅降息兩次，低於先前預測的四次。

然而，在12日發布的消費者物價報告(CPI)顯示上個月通膨加速之後，許多專家認為聯準會今年可能不會降息。

1月CPI較上年同期上漲3%，高於去年9月創下的3年半來最低水準2.4%。最新數據顯示，通膨率持續下降約一年半之後，過去6個月左右一直頑固地高於聯準會2%的目標。

整體而言，雖然以歷史標準來看裁員人數仍然較低，但今年已有許多公司宣布裁員。

Workday、道氏、CNN、星巴克和Facebook母公司Meta均已在2025年進行了裁員。

2024年底宣布裁員的企業則有通用汽車、波音、嘉吉和Stellantis。