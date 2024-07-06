美股最錢線／全面反彈追上7巨頭？ 觀察最新財報

投資 人若要了解其他公司獲利成長是否開始趕上科技相關龍頭企業，美股漲勢擴大到輝達 等大型企業之外的希望，將在未來幾周內受到考驗。

摩根大通 和花旗集團等主要銀行將在7月12日公布第2季財報。投資人將密切觀察其他股票是否能趕上「七巨頭」，其中許多個股都在由2022年的困境中反彈。

投資人普遍認為窄幅上漲更為脆弱，因為只要少數大型股的疲軟，就可能會導致股指下跌，但有些人預期下半年漲幅會擴大。

由於許多投資人預計經濟將實現軟著陸，預計更多企業的獲利將有所改善，這可能會推動股票交易價格比市場領導者更溫和。

B Riley Wealth首席市場策略師霍根(Art Hogan)表示：「如果要尋找催化劑，讓更多個股參與今年的漲勢，第2季財報季很可能就是開端。」

他表示，史指的預期本益比約為21倍，但如果排除市值排名前10大個股，該指數其餘股票的平均本益比將降至16.5倍。

涵蓋「七巨頭」的資訊科技和通訊服務類股是今年史指11個類股中跑贏大盤指數的兩個類股，更進一步證明了市場廣度不足的跡象。

LSEG資深研究分析師迪倫(Tajinder Dhillon)表示，第1季「七巨頭」成分股的獲利年增51.8%，而史指其他公司的獲利成長率為1.3%。

LSEG預計這個差距將會縮小，第2季「七巨頭」的獲利預測將同比成長29.7%，史指其他公司的獲利將成長7.2%。

但並非所有人都相信其他群體能夠迎頭趕上，因為AI仍然是主要焦點。Dakota Wealth Management資深投資組合經理人帕夫利克(Robert Pavlik)表示，由於消費者支出疲軟、通貨膨脹和其他令人擔憂的經濟指標，他對獲利成長能否達到預期表示懷疑。