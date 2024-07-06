我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

保守派智庫提「第2次美國革命」 川普撇清關係：主張荒謬且糟糕

山東出現龍捲風 鐵皮天上飛、烏雲閃電交加…釀5死83傷

美股最錢線／全面反彈追上7巨頭？ 觀察最新財報

財經新聞組／綜合報導

投資人若要了解其他公司獲利成長是否開始趕上科技相關龍頭企業，美股漲勢擴大到輝達等大型企業之外的希望，將在未來幾周內受到考驗。

摩根大通和花旗集團等主要銀行將在7月12日公布第2季財報。投資人將密切觀察其他股票是否能趕上「七巨頭」，其中許多個股都在由2022年的困境中反彈。

投資人普遍認為窄幅上漲更為脆弱，因為只要少數大型股的疲軟，就可能會導致股指下跌，但有些人預期下半年漲幅會擴大。

由於許多投資人預計經濟將實現軟著陸，預計更多企業的獲利將有所改善，這可能會推動股票交易價格比市場領導者更溫和。

B Riley Wealth首席市場策略師霍根(Art Hogan)表示：「如果要尋找催化劑，讓更多個股參與今年的漲勢，第2季財報季很可能就是開端。」

他表示，史指的預期本益比約為21倍，但如果排除市值排名前10大個股，該指數其餘股票的平均本益比將降至16.5倍。

涵蓋「七巨頭」的資訊科技和通訊服務類股是今年史指11個類股中跑贏大盤指數的兩個類股，更進一步證明了市場廣度不足的跡象。

LSEG資深研究分析師迪倫(Tajinder Dhillon)表示，第1季「七巨頭」成分股的獲利年增51.8%，而史指其他公司的獲利成長率為1.3%。

LSEG預計這個差距將會縮小，第2季「七巨頭」的獲利預測將同比成長29.7%，史指其他公司的獲利將成長7.2%。

但並非所有人都相信其他群體能夠迎頭趕上，因為AI仍然是主要焦點。Dakota Wealth Management資深投資組合經理人帕夫利克(Robert Pavlik)表示，由於消費者支出疲軟、通貨膨脹和其他令人擔憂的經濟指標，他對獲利成長能否達到預期表示懷疑。

投資 輝達 摩根大通

上一則

中國國企土地活化基金成立 總規模逾40億美元

下一則

美6月非農就業數據喜憂參半 史指、那指雙創新高

延伸閱讀

亞裔支持霍根餐會 逾500人出席力挺

亞裔支持霍根餐會 逾500人出席力挺
花旗：AI取代職位「銀行業」最多 54%工作大規模自動化

花旗：AI取代職位「銀行業」最多 54%工作大規模自動化
彭博調查：美經濟邁向軟著陸 股債皆看漲

彭博調查：美經濟邁向軟著陸 股債皆看漲
5月就業報告將寫歷史紀錄？憑這魔力數字分辨軟著陸或衰退

5月就業報告將寫歷史紀錄？憑這魔力數字分辨軟著陸或衰退

熱門新聞

有「女股神」之稱的方舟投資公司創辦人執行長伍德。路透

「女股神」伍德也忍不住了 脫售特斯拉持股

2024-07-03 13:09
繪圖處理器大廠輝達（Nvidia）近年來乘著人工智慧（AI）熱潮崛起，已躋身美股市值前三名，但就賺錢能力而論，輝達目前只在史坦普500成分股中排名第五。（路透）

NVIDIA淨利率在史坦普500只排名老五 「這4家」賺錢能力更厲害

2024-07-03 07:12
美股3日開盤但提前3小時收盤，4日適逢獨立紀念日休市，周五恢復正常。（路透）

美獨立紀念日美股休市…前一天提前收盤 7月5日恢復正常

2024-07-03 04:53
DataTrek Research共同創辦人柯拉斯認為，「黑天鵝」不全是壞的，繪圖處理器大廠輝達（Nvidia）就是好的黑天鵝，讓眼明手快的投資人收割豐厚的獲利果實。路透

NVIDIA是超美「黑天鵝」…專家教2招 抓「飛天鵝」獲利

2024-07-04 10:29
美國公債殖利率第2季震盪起伏，4月下旬一度升抵4.7%後拉回，季末時大致重返略高於3月底的水準，連續第二季攀升。（路透）

PCE通膨降溫 為何美債殖利率仍收高？與3因素有關

2024-06-29 18:08
特斯拉已連續七個交易日上漲，幾乎收復今年來的失土，執行長馬斯克也再度成為全球首富。(美聯社)

特斯拉股價連漲7天 幾乎收復今年失土 馬斯克重返世界首富

2024-07-04 02:22

超人氣

更多 >
啟動微波爐後 站在它前面安全嗎？

啟動微波爐後 站在它前面安全嗎？
花7萬買全新特斯拉 亞裔女後悔

花7萬買全新特斯拉 亞裔女後悔
紐時：拜登、川普在黨內待遇 彷彿兩個世界

紐時：拜登、川普在黨內待遇 彷彿兩個世界
家中混血犬似乎聽得懂人話 飼主驗DNA意外出現稀有品種

家中混血犬似乎聽得懂人話 飼主驗DNA意外出現稀有品種
今年最值得造訪的5個美國城鎮

今年最值得造訪的5個美國城鎮