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美股最錢線/AI將推升科技 輝達才剛起漲

財經新聞組／綜合報導

美國投資機構Fundstrat Global Advisors聯合創始人兼研究主管李湯姆(Tom Lee)表示，到2030年底全球勞動力缺口將達到8000萬左右，這將推動科技股呈「拋物線式上漲」。

他預計科技股在史坦普500指數中的權重，將從目前的30%左右增加到50%。

他是去年華爾街為數不多的多頭分析師之一，曾在2022年底準確預言史指在2023年飆升20%以上至4750點。

輝達本周發布亮眼的第1財季財報，推動該公司股價飆升近10%，創下歷史新高。不過，李湯姆認為，人工智慧(AI)的風潮仍處於早期階段，因為它將有助於提高生產力，並解決迫在眉睫的勞動力短缺問題。

他說，「黃金年齡勞動力的成長速度低於世界總人口的成長速度。到2030年這個差距將達到8000萬左右。所以，除非AI能帶來生產力的榮景，否則它會給企業帶來很大的壓力。」

他估計，企業每年將在AI技術上花費約3.2兆元，以解決日益嚴重的勞動力短缺問題。他特別提到，輝達將從這筆支出中受益匪淺。

李湯姆進一步解釋，隨著科技公司提高生產力，全球勞動力短缺導致科技股出現拋物線上漲，這不是第一次，「1948年至1967年間，全球勞動力短缺，科技股呈拋物線走勢；1991年至1999年間，全球勞動力短缺，科技股也呈拋物線走勢；所以這也就是今天的情況。」

至於處於AI熱潮中心的輝達是否會像網路泡沫時期的思科一樣最終破裂。李湯姆給出否定的答案：「請記住，輝達出售10萬元的晶片，因為它很稀缺，沒有太多人有能力採購它。相較之下，思科在互聯網繁榮時期以100元的價格出售路由器，但其本益比達到100倍。」（財經新聞組）

輝達 AI 華爾街

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