抵制AI資料中心爭議

建造蒙特利公園市 的AI資料中心在民眾的抵制下，開發商已經撤銷申請。抵制的主要原因為資料中心的電腦設備使用大量的電力，而這些用電的設備產生高熱，需要使用大量的水來冷卻。

加州 常年乾旱數月不雨，而主要水源來自科羅拉多河，而這個供給七個州的水源近年來水位降低，能否供應足夠的家庭用水、農業灌溉以及水力發電都可能有問題。資料中心的大量用水被視為雪上加霜。

水源問題的顧慮，加上加州夏季酷熱，用電量增加，大量用電的資料中心是否會造成斷電之虞也令人憂心。反對建立資料中心的民眾認為水源及電力為民生之必需，任何阻礙這兩項的設施都應該阻止。

依據專家分析，顧慮資料中心大量用水及電力之外，不少民眾擔心工作會被AI取代。如果抵制建設資料中心，AI就無法顯示其快速收集資料及分析數據的功能。換言之，阻擋建立資料中心，AI就「無用武之地」，可以保住一些工作。但是AI為不可阻擋的潮流，就如工業革命，用人工智能取代人工是不可改變的事實。在AI造成的裁員聲浪中，AI是否也能創造工作機會？

依照黃仁勳的建議：高中畢業生可以考慮不進大學，而進入職業訓練學校，畢業後從事電器工、水管工、木匠、水泥工、機械師等特殊技能的工作，因為建造大型資料中心需要這類技工。

如果AI是不可擋的潮流，建設資料中心遲早也是無法抵制。資料中心的業主應該改進其設備，儘量減少用電及用水，避免對社區造成負擔。被AI取代的員工以及高中畢業生則可考慮成為技工，除了幫助建造資料中心之外，筆者認為：美國有不少年久失修的公共設施，需要特殊人才去從事修復及重建，專業技工在這個領域中不乏工作機會。