世界盃 季軍戰比冠軍賽精采

世界盃 爭霸戰西班牙隊經120分鐘苦戰，以1:0小勝阿根廷 。過程緊張但不精采，兩隊都小心翼翼，皆採取保守打法，外圍來回反覆傳球，西班牙攻勢不算厲害，阿根廷等同零射門，戰情平淡無奇。

反觀英法季軍戰，兩隊均卸下爭冠的壓力，彼此儘情發揮，反令球賽大有看頭，積極進攻就有進帳。上半場英格蘭射入四球，下半場法國急起直追，兩隊攻防戰令場面緊張氣氛熱烈，最後英格蘭以6:4生擒法國。此仗勝負結果名次不重要，志在表演足球技巧和球員的智慧。翻查世界盃有三球以上破門紀錄者，都是頗吸睛的精采賽事。

對當前足球運動筆者有些小建議，和局後加時延長賽最好採用即時死亡方法，誰先再進球便成為勝方。拖足踢夠各15分鐘的加時賽反而不夠公平合理，因球員在正常90分鐘比賽中體力已接近耗盡，已經完成法定比賽時間，不宜硬要球員挨完加時賽。

淘汰賽如果加時後仍然和局，互射12碼球是個殘酷的做法，對射失球員壓力過於沉重。不如從賽事現成資訊交由電腦作出評估，選出攻守各方面數據都佔優的一方為勝利者。當然，有可能的話擇日重賽是最佳方法。

裁判執法現集中規管腳的部分，忽略手部的動作，對用手拉對方的衣褲，用手推人，開角球時防守球員用雙手侵犯攻方球員的身體，都應列入犯規之列。此類手部犯規不文明動作應先由裁判作警告，多次警告無效後可判黃牌。

美國球迷習慣美式足球、棒球運動頻密得分比賽，不適應英式足球較長時間才有破門入球得分的機會，而失掉耐性和興趣，這是在美國推動足球運動障礙之一。

世界盃曲終人散，30多天賽程總的順利進行，成為和平歡樂的盛事，川普是比賽成功重要功臣。傳國際足聯有意將2038年世界盃百年紀念賽事交由美國和中國共同主辦，還要將參賽隊伍擴大到60隊，這是個不錯主意，只有美中兩大國才有能力辦好這個世界級賽事。