喜見最高法院不容阻礙選舉

「郵寄選票有詐」是2020年美國總統大選後，川普 在敗選後指選舉不公的說法之一，其他相關指控不一而足，在此不贅述。

面臨今年11月的期中選舉，川普在民調下滑之際顯得心亂如麻。除了在缺乏證據的情況下指控加州初選舞弊外，他還試圖阻止麻州 將於選舉日後收到、但依法完成寄出的郵寄選票列入計票。然而，5月29日最高法院駁回川普的主張，維持麻州法律規定：凡於選舉日當天或之前寄出，且在選舉日後五天內送達、並以郵戳為憑的選票，皆可列為合法選票。

川普一向反對郵寄投票 ，主張選民應親自前往投票所，並出示身分證件。他的做法將增加部分選民投票的不便，尤其是需要工作、收入較低、缺乏交通工具，或無法為投票請假的民眾。對這些人而言，郵寄投票往往是最便利、甚至唯一可行的投票方式。

如果川普限制郵寄投票的政策得以實施，而部分選民又無法親自前往投票所，就可能被迫放棄投票。如此一來，原本傾向支持民主黨的部分票源可能因此流失，反而有利共和黨。最具諷刺意味的是，川普一方面反對郵寄投票，另一方面卻曾選擇以郵寄方式投下自己填妥的選票。

6月25日，Brooklyn Institute的報告顯示，在1000萬張郵寄選票中，僅有4張被發現存在問題；此外，川普指控非法移民投票的情形，也未獲證據支持。「事實勝於雄辯」，事實足以戳破謊言；而最高法院排除可能影響選舉的不當障礙，維護合法選票的效力，也令人感到振奮。