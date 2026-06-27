美國絕非美伊戰爭的贏家

美伊戰爭已告一段落，副總統范斯 赴瑞士與伊朗 談判停火。在八字尚未一撇之際，川普 便揚言美國是這場戰爭的贏家，事實上是否如此？

筆者認為，贏家必須達到預先設定的目標，而為此付出的代價也應納入考量。這些成為贏家的條件，美國都做到了嗎？

川普2月28日發起美伊戰爭，主要目標為推翻伊朗的獨裁政權，以及迫使其停止發展核武。雖然美軍的斬首行動除去了伊朗的獨裁領袖，但其繼任者仍繼續領導該獨裁政府。至於阻止伊朗發展核武，美軍地面部隊為避免遭伊軍伏擊，無法深入伊軍易於藏匿、可守株待兔的高原及深山地區，尋找其藏匿的核武原料。總而言之，川普設定的兩項目標皆未達成。

在代價方面，美國為這場戰爭付出了多少？伊朗封鎖石油主要運輸通道荷莫茲海峽，導致油價大漲。截至5月18日，全美民眾在汽油及柴油支出上已額外負擔450億美元。軍費方面，則花費350億美元，尚不包括寶貴的人命損失，以及13名陣亡和數百名輕重傷的美軍官兵。上述均為美國在這場戰爭中已付出的高昂代價。至於美國是否需要解凍伊朗在美資產、負責伊朗戰後重建，以及能否與以色列達成停火共識等問題，截至6月22日仍屬未知數。

川普發起的美伊戰爭未能達成預期目標。同時，在美國國債高築之際，天價軍費及油價上漲帶來的額外支出更令人瞠目結舌。此外，國內油價攀升也導致民怨沸騰。總而言之，美國未能達成戰前預設的「目標」，卻在戰爭期間付出高昂「代價」，可謂「雙輸」。

川普在未經深思熟慮的情況下，且缺乏充分理由發動戰爭，低估了伊朗的實力，留下難以收拾的殘局。「戰爭無贏家」這句諺語確有其道理。伊朗固然未贏，美國也絕非如川普所言，是這場戰爭的贏家。