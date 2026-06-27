心繫故鄉 淺談今天的台灣

上星期和年邁的父親去參加國民黨鄭麗文 在洛杉磯 的座談會，父親滿懷興奮之情，心繫中華民族，但他已多年沒回台灣，理解的方式和我有所不同。我想在這篇文章中向他解釋，咱不談政治，而是先談「台灣人的身分認同為何改變」。

年輕時候很多台灣人認為自己既是台灣人也是中國人，因為大家有共同的歷史文化背景。但這幾十年來，台灣經歷了民主化、本土化教育，以及與中國大陸不同的政治制度發展，所以很多年輕世代成長過程中，對「國家」的理解已經和上一代不同。

根據近年台灣多項民調 ，大多數民眾認同自己是「台灣人」，而不是「中國人」。即使許多人承認兩岸有共同文化、語言和血緣，也認為台灣目前是一個擁有自己政府、軍隊、法律和選舉制度的政治實體。

台灣社會對未來主要有幾種看法：

1、維持現狀（最多人支持）：台灣繼續維持目前實際自治的狀態。不宣布法理獨立，也不與中國統一。

2、支持台灣獨立：認為台灣已經是一個主權獨立國家。希望未來能獲得更廣泛的國際承認（不切實際）。

3、支持兩岸統一：人數相對較少。認為兩岸最終應成為同一個國家。

很多台灣人的想法其實不是激烈的「獨立」或「統一」，而是：「我生活在台灣，認同台灣，但不希望戰爭，希望保持和平與自由民主的生活方式。」他們沒有經歷過「反攻大陸」的年代，所以自然會把台灣當成自己的國家。

無可否認，馬英九時代兩岸相處不錯，很多人也承認那段時間比較穩定。但年輕人擔心的是未來。他們看到的是香港這些年的變化，所以對中國政府的承諾不像上一代那麼有信心。

現在不是年輕人討厭國民黨。而是國民黨一直沒有回答一個問題：「台灣和中國到底要維持什麼關係？」

台灣絕大多數人都希望和平相處，問題是，對一國兩制沒有信心。年輕人想聽的是未來方案，而不是過去的歷史。

至於鄭麗文，她胸懷大志，口才很好，也很敢講話。但今天不是靠一兩個名嘴就能改變社會。一個政黨要讓年輕人相信，需要提出完整的未來藍圖。光是批評執政黨是不夠的。

現在大部分台灣人不是想獨立，也不是想統一。他們只是想維持現在的生活方式。能自己選總統、自由說話、自由工作，同時不要打仗。這就是為什麼「維持現狀」一直是最多人的選擇。