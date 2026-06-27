川普是世界盃幕後推手

G7會上德國 總理給川普 送上一件德國世界盃 隊服，上有川普大名，號碼47，賀47任總統大壽並祝世界盃在美國開幕。

6月11日世界盃在美國、加拿大和墨西哥打響，美國有11個城市提供場地，冠軍賽選在紐約。各市比賽場地設施完善，起碼都有6萬5000個座位，最多的達拉斯可容10萬人，最大限度滿足世界球迷前來觀賽。綠草如茵的天然草皮，柔軟悅目。法國對伊拉克在費城比賽時下了傾盆大雨，雨停後不到一小時球場便可恢復正常比賽，球場設施一流。世界盃橫跨6、7月，正是美國慶祝建國250周年紀念，是國際足聯贈予美國貴重的禮物。

世界盃剛開始即演出激動人心的比賽，日本隊逼和荷蘭，再勝突尼斯，是亞洲水平的突破。西班牙27次進攻破不了維德角龍門，維德角守門員只具葡萄牙乙組資格，年近40歲且失業在即，母親因經濟未能前來為孩子打氣，但在特事特辦下迅速獲得簽證，又有善心人贊助機票旅館，終於現場看到兒子矯健身手。球王梅西大演帽子戲法連下三城，帶領阿根廷首場戰勝阿爾及利亞，次場梅西獨力踢進兩球，力克歐洲勁旅奧地利，創世界盃射進18球最高紀錄，無愧球王的稱號。

伊朗今年打進世界盃決賽，帶來一些敏感麻煩，海關拒絕伊朗隊中有革命衛隊背景人物入境，有意將伊朗隊的基地安排在墨西哥蒂華納。索馬里裁判被拒入境執法，但他們每人仍然可以領到七萬美元薪金。世界盃多少受政治影響，國際足聯只能尊重主辦國入境條例，妥善地解決政治敏感問題。

國際足聯主席英凡提諾與川普屬老友，多次前往白宮拜訪川普。曾以FIFA主席身分發給川普和平獎，給川普送上一件有他名字的26號球衣，並贈紅牌一張，意指川普有驅除惡魔之權力。

川普總統愛搞大秀，擅長炒熱氣氛，製造高潮。繼世界盃後又有洛杉磯2028奧林匹克運動會，體育大事接踵而來。時來風送滕王閣，川普總統看似風光無限。