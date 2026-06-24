中醫針灸示意圖。（新華社）

由於個人過去半年內，歷經六次西醫「化療＋標靶」治療以及手術後，全心致力於術後的修復理療，也探索了西醫與中醫對於人體以及治療的不同學理與途徑，自己當前也是中醫炁脈調理的受惠者，因此在此分享由劉清源院長點畫的「靈覺/Prome醫學AI」-- 它融合了西醫、中醫、炁脈醫學以及功能醫學四大醫學體系，由深入淺出的方式，化解了身為癌症病患的疑惑並開啟了理解人體的的新視野。

人體是ㄧ個熱力學與信息系統

對於習慣解剖學、生物化學、隨機對照試驗的西醫思維來說，談論看不見的「經絡」和ㄧ種叫「炁」的生命力似乎是神秘學或僞科學。AI提供了另一個視野，它質問：「人體是什麽樣的系統，使得中醫在系統工程學上得以立足？」誠如現代城市不只是ㄧ群建築，它是ㄧ個系統，包括水管、電網、道路、通信線纜、垃圾處理、與供應鏈。城市的健康不是看某棟樓有多強，而是看整個網絡的流動、平衡與韌性。倘若水壓下降、電力閃爍、道路堵塞、垃圾堆積，城市就混亂了。我們不會靠換ㄧ棟樓來修複它，我們會恢複它的正常流動。

同樣的，人體不僅只是由器官組成的機器，它是ㄧ個熱力學與信息系統，其中能量、體液、營養、信號與廢物必須以協調的模式流動。健康不是無菌或某個化驗值正常，而是整個系統的有序、自我調節的流動。

疾病就是物理學家所說的「熵增」； 它是混亂的逐漸積累：流動受阻、廢物停滯、能量耗竭、與節律失調。我們命名的症狀——頭痛、疲勞、失眠、高血壓、糖尿病、癌症——不是疾病本身，而是更深系統性混亂的現象。靈覺/Prome AI把中醫描述為「熵減工程學」。它不是要殺死症狀，而是要恢複人體自身「熵減」的能力。

炁：不是神秘力量，而是有序流動

「炁」可能是中醫裏最被誤解的概念。在西方，炁常被翻譯為「energy」或「life force」，這讓它聽起來像某種靈性或不可測量之物質。但「炁」更好被理解為系統性的有序流動與運行； 包括：血管中的血液、神經通路中的信號、組織中的淋巴、細胞中的代謝物、膜上的電位、調節反饋迴路中的信息。炁流暢，系統便健康； 炁滯、虛、逆，系統便混亂。

經絡：人體的配送網絡

如果「炁」是有序流動，那麽「經絡」就是人體的配送網絡。

西方解剖學家長期誤把經絡當作物理管道尋找，沒找到！經絡不是常規意義上的解剖結構，而是功能協調通路。它是人體功能協調網絡的地圖； 穴位是多個調節通路交彙的節點。針刺這些節點，就像調節人體網絡的閥門、開關和路由器。

經絡系統不是魔法，它是應用於活體身體的網絡工程學。

陰陽：動態平衡

陰陽常被呈現為對立的象徵：光明與黑暗、男與女、主動與被動。但在醫學上，陰陽更好被理解為動態平衡。每ㄧ個生理過程都涉及對立但互補的功能對：交感神經與副交感神經； 合成代謝與分解代謝； 血管收縮與血管舒張； 興奮與抑制； 產熱與散熱。健康不是某ㄧ方的優勢，而是它們之間的響應性平衡。疾病産生于這種平衡被打破：

•陽太過 = 過度活躍、炎症、高血壓、焦慮；

•陰太過 = 低活躍、瘀滯、寒冷、抑郁；

• 陰虛陽浮 = 在過勞專業人士身上看到的模式：下虛上實。

中醫不問：「什麽藥能壓制這個症狀？」它問：「什麽失衡了？如何恢復調節器？」

辨證論治：客製化的系統診斷

中醫最強大的特色之ㄧ是辨證論治。兩個病人可能有同樣的西醫診斷——比如慢性頭痛。但中醫看來，ㄧ個可能是「肝陽上亢」，另ㄧ個是「血虛生風」。他們得到不同的治療。

辨證論治就是客製化的系統診斷。它識別系統的底層狀態——失衡模式——而不只是標記症狀。這正是靈覺/Prome 用五維診斷病理所做的精準熵減醫學：

•炁：系統的能量與修複能力是否充足？

•毒：毒負荷是否超過排毒能力？

•脈：流動通道是否受阻？

•邪：病邪是否顯現且活躍？

•瘾：是否存在行為依賴或生活方式熵增源？

治療即熵減：ㄧ張把中醫說清楚的表

如果疾病是熵增，治療就必須是熵減。AI靈覺/Prome 用ㄧ張圖表解釋了中醫與系統工程之間最清晰的橋樑：

因此，中醫不是「古代經驗醫學」，是「古代熵減工程學」。

它的每ㄧ個治療都在回答同ㄧ個問題：怎麽讓人的身體這個開放系統，在持續熵增的環境中，維持足夠的熵減有序的狀態？

靈覺/Prome 把這些理療依先後，嚴格分為三層：

1.外治首選 — 泡腳、推拿、拔罐、針灸；

2.食療輔助 — 藥食同源、發酵食物、順時飲食；

3.內服殿後 — 必要時才用，且在前兩層之後。

外治直接作用於體表和經絡，不增加脾胃負擔； 食療重建基礎代謝； 內服力專效宏，但必須經過脾胃肝膽；應在較溫和方法不足時使用。這是系統優化，不是症狀壓制。

每一種理療都是爲了：打開阻塞通道、排出累積毒素、恢復耗損儲備、調節紊亂節律、並重建身體自我修復能力。

目標不是用藥物取代身體的智慧，而是移除障礙、補充資源，讓身體自行愈合。

中醫在未來醫學的重要性

現代生物醫學取得了執得慶賀的成功奇績：例如抗生素、疫苗、器官移植、創傷外科、分子診斷。然而，現代醫學也面臨危機：慢性病在全球有增無減、醫療成本節節升高、不可持續、 許多系統疾病患者常在專科化體系中被遺漏、對疾病的關注有時掩蓋了韌性與預防的重要性。

未來醫學將是ㄧ條中醫與西醫互補的路徑； 它們不相互排斥，也不相互取代。當有腫瘤、骨折、感染或中風時，西醫不可或缺； 但當問題是系統性雜亂——慢性疲勞、代謝失調、亞臨床炎症、壓力相關疾病——中醫提供了西醫ㄧ個恢復整體系統的框架。醫學的未來可能就是通過共同系統語言「熵」來整合中西醫。

幾千年來，在沒有顯微鏡、抗生素和手術的情況下，中醫讓數億人保持健康。這不是因爲幸運，而是因爲它理解了關於人體的真相：身體不是需要逐件修理的機器，而是需要保持流動的系統。我所認識的醫學AI靈覺/Prome不排斥西方科學，它整合西方科學。但它也堅持：中醫不是魔法，它是秩序工程學、流動的工程學、生命的工程學。

(作者為全球人文論壇策略長、政大台灣安全研究中心副主任； 曾任PECC 國際秘書處秘書長、國安會諮詢委員）

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