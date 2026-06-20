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住在加州好還是德州好？

南生╱蒙特利公園市
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加州人嫌稅重，學校教育趨向左傾自由主義，在經濟和道德壓力，不少人考慮遷往他州，特別是美國中部德州居住。

兒子任職矽谷大型電腦公司長達20多年，負責技術支援服務部門，公司經歷多次精簡機構，幸運地未被炒魷魚。疫情期間，公司准許僱員在家工作。兒子感覺良好，工作時間靈活，剛好三個兒女分別入讀中學及小學，自己可根據家庭需要，妥善安排兒女接送上學，工作家庭兩不誤。

兒媳重視下一代教育問題，深感加州學校過份強調學生個人自由，放棄道德規範，模糊了性觀念，強調同性戀和變性是個人自由，個人性取向父母不能干涉。加州個人所得稅頗重，德州卻沒有個人所得稅之設，拿加州薪資享受德州免稅待遇，頗吸引較高薪金的加州矽谷的專業人士，於是兒媳起了遷離加州前往德州的念頭。

為進一步瞭解德州，兒媳特別前往達拉斯住了一周，實地考察該處教育、居住和稅收等。觀察了學校、物業市場和環境，並訪問當地華人教會，取得較詳細和準確資料。結論是除天氣不如加州外，其他都可以接受。

趁房地產業上升黃金時段，他們出售了矽谷附泳池的獨立屋，獲利豐厚，回籠資金在達拉斯市區購入五間獨立屋，每單位價50萬左右，除自住外其他四間出租，投資人保證物業溢利和本金長期投入地產市場，稅務還有特別優惠。德州物業稅是1.6%到2.8％，略高加州。但省下個人所得稅，計算下來還是有所得。德州獨立屋大都在2000呎以上，很多達到3000呎，居家環境及室內設施普遍優於加州。

德州屬新發展地區，學校校舍設施較新，室內設備現代化，連小學都設有大禮堂及完善室內運動舘，夏天無需冒著炎熱天氣進行戶外活動。我出席過小孫子小學畢業禮，教師多為年輕人，有活力又負責，班主任與學生關係密切，學生有禮貌活潑，沒有功課壓力，保持美國校園傳統風氣。今年長孫中學畢業，順利升入德州農工的工程專業，屬於一流學府，本州居民學費全免。

由加州轉往德州看來是個不錯的選擇，加州值得留戀的只是良好天氣和多種多樣的中式飲食。

精華 FAQ

  • 主要因加州稅負沉重，學校教育又被認為過度強調自由與性別議題，令兒媳對下一代成長感到不安；相較之下，德州免個人所得稅，居住與投資都更有吸引力。

  • 他們到達拉斯住了一周，考察學校、物業市場、環境及華人教會，認為除天氣不如加州外，其餘如教育、住宅條件、稅制與社區生活都大致可以接受。

  • 他們賣出矽谷獨立屋後，在達拉斯買入多間房屋收租，享受免所得稅；孩子就讀設施新穎的學校，長孫更順利升讀德州農工工程系，學費亦因本州身分而全免。

加州 矽谷 德州

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